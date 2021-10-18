Bu farkı Abdullah Avcı yarattı

Avcı, sezon boyunca orta sahasında tek bir kaygı oyuncusuna (Berat’a) yer vermiş, onun önünde beş özgür futbolcuyla oynamıştı. Hamsik’siz ilk maçta hepimiz onun Siopis’le başlayacağını düşündük. Ama yanıldık. Stratejisinden vazgeçmedi, Fenerbahçe karşısına da 5 hücumcuyla çıktı. Onun ödülünü de sadece 10’a 11 olan bölümde değil, 1-0 geride oynadıkları 20 dakikalık süreçte de aldı bence.

PEREIRA BENİ ŞAŞIRTTI

Pereira'nınsa Serdar Aziz’in yokluğunda yaptığı savunma kurgusu enteresandı doğrusu. Hatay ve Olympiakos maçlarında da dün başlayan üçlü oynamış ama Novak sağ, Kim merkez, Szalai sol stoper olarak görev yapmışlardı.

Dün neden aynı üçlüyle farklı bir yerleşim tercih etti, ben çok anlam veremedim. Kim’in sağ stoperde şaşkın durduğunu ve 23 dakikada o iki kartlık pozisyonu yaşamasında yerleşim alışkanlığının bozulmasının rolü olduğunu düşünüyorum ben. Ardından 24’te Bakasetas’ın golü geldi ve ikinci perde başladı maçta... Pereira kart sonrası savunma yerleşimini de düzeltti, Szalai alışık olduğu sol, Novak da sağ stopere geçtiler. Mesut-Rossi, Crespo’nun yanına yaklaştılar ve kalan bölümde 5-3-1 dizilerek 1-1’i savundu Fenerbahçe. Sakatlıklar ve duraksamaların da etkisiyle 45-75 arası nispeten dengeliydi.

TOPU TUTMA ŞANSLARI KALMADI

Ancak Pereira 75’te yaptığı iki değişiklikle kontrolü tamamıyla meslektaşına bıraktı. Tek taraflı üçüncü perde de o dakikada başladı zaten. Son 15’te libero Tisserand’dı. Orta üçlü Gustavo-Crespo-Sosa ile adeta sekizli bir güvenli bloğa döndü Pereira. Ve yalnızca Serdar Dursun’la önde top tutma şansı hiç kalmadı sarı lacivertlilerin. Abdullah Avcı sadece dünkü galibiyet için değil, ilk 9 haftalık performansı için tebrikin büyüğünü hak ediyor. Cesur 11’ler çıkarıyor, hiçbir maçta beraberlikle yetinmiyor. Her değişiklikle içerideki oyunculara skora razı olmadığını kanıtlıyor. 9’uncu haftayı da liderliği hak ederek bitiriyor bence.