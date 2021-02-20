Bir Kocaman Avcı klasiği izledik

Futbolda her şey gol değildir, doğru... Bazı maçlar vardır, düşük skorludur ama oyun hiç durmaz. Temposu heyecan vericidir, hop oturur hop kaldırır sizi. İşte bu maç, asla öyle bir maç değildi. Oyun yoktu. Tempo yoktu. Hop oturtup hop kaldırmadı. Eğer Yusuf Sarı tek kişilik bir şova kalkışmasa, skorun da değişme ihtimali çok zayıftı bence.

Böyle tarihi bir maçın teknik direktör kulübelerinde Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı’nın oturuyor olması sürpriz değil elbette. Zaten bu ikili çok fazla bir şey vaat etmiyorlardı. Şaşırtmadılar...

Maçın ilk yarısında isabetli şut yoktu. İkinci devrede vitesi biraz daha artırdılar, bu kez 20 dakika boyunca hiç şut atılmadı. Hiç denenmedi kale... 66’daki Bakasetas şutu, ikinci devrenin ilk denemesiydi. Maç özetine de sadece Yusuf’un iki pozisyonunu koysanız çok eksik kalmaz sanki.

BiRKAÇ FLU KARE

Dün Trabzonspor’un kalesinde bir lise öğrencisi, Kağan oynadı. Ancak dün Trabzon kalesinde bir lise değil, ilköğretim talebesi olsa da muhtemelen çok fazla bir şey fark etmeyecekti(!). Kağan’ın kalesine gelen ilk şut 90+4’teydi zira. Bu tatsız, oyunsuz, futbolsuz maçtan aklımızda kalan birkaç flu kare ne, onlara değinelim müsaadenizle...

1- Dünkü garip futbola isyan eden iki futbolcu vardı: Biri Yusuf Sarı’ydı bunların. Bir gol attı, bir topu da çizgiden çıktı. Diğeri ise ilk kez 11’de forma giyen Yunus Mallı idi. Yunus belki fiziksel olarak en üst seviyede değil. Ama her fırsatta klasını gösterdi milli futbolcu. 25’te Ekuban’la verkaçı, 34’teki topuk pası, 54’teki dönüşü... Gelecekte yapacaklarıyla ilgili küçük bir demoydu bunlar.

NWAKAEME OLSAYDI...

2- Dün sahada olsaydı muhtemelen bir başka isyankâr da Nwakaeme olacaktı. Onun sahada olduğu maçlarda Trabzon’un galibiyet oranı yüzde 58’ken, onsuz yüzde 35’te kalmış bordo mavililer.

3- Başakşehir’in duran top savunmasında Manchester City benzeri ileriye çıkışı başarılıydı. Aykut Kocaman bu işlerin ustasıdır zaten. Dün duran toplarda kilitledi oyunu.

VAR ODASINDA 3 HAKEM VARDI

4- Otuzuncu dakikada beline aldığı darbeyle sakatlanan Deniz Türüç’ün beş dakika boyunca sakat sakat koşturması enteresandı. Acı çekiyor, belini tutuyor, yalpalıyor. Rakip onun kanadından hücum ediyor. Faruk Can Genç bindiriyor. Top dışarı çıkmıyor bir türlü. Onunla birlikte ben acı çektim adeta.

5- Dün VAR odasında iki değil, üç hakem vardı. TFF, büyük maçlarda yapıyor bu uygulamayı. Yalnız dün öyle bir maç oynandı ki, daha doğrusu oynanmadı ki, monitörde 3 değil 1 hakem de olsa yeterliydi aslında!

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