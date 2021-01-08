Beyaz formalıları bir ara Bayern Münih zannettim!

Dünkü Fenerbahçe 11’inde 7 ofansif oyuncu vardı (İki bek, Ozan, Pelkas ve ileri üçlü)... Maç iç sahada... Rakip de Bayern Münih değil Alanya! Ama Fenerbahçe dün ilk 45 dakikada öyle tutucuydu ki, bir ara beyaz formalıları Bayern Münih gibi hissettirdi oynadıkları oyun! Erol Bulut ancak 60’ta tabelaya değil sahaya bakmaya başladı ve strateji değişikliği yaptı o dakikada.

Mert girdi, girerken de arkadaşlarına önde baskı işaretinde bulundu. Önde baskı yapmaya başlayan Fenerbahçe 10 dakika içinde bir penaltı kaçırdı, bir de gol attı. Ve fişi de orada çektiler zaten.

THIAM'LA 3'TE 3 OLDU

Skor elbette Bulut’un istediği gibi. Ancak Fenerbahçe’nin dünkü tutucu futbolu, rakibinin neredeyse iki katı kadar faule başvurması, Thiam’ın 70 dakikada 5 faul yapması ne kadar iyi sinyaller veriyor, artık buna kamuoyu karar verecek. Fenerbahçe’de birkaç iyi bireysel performans ayrı tutulabilir tabii bu konservatif oyundan

1- Ozan’ı Premier Lig ilgisi bozmamış, sezon boyunca standardı neyse dün de hiç aşağısına düşmedi. İyi niyetli çabasının karşılığını da iki asistle aldı.

2- En uçta Thiam oynamaya başladığından beri Fenerbahçe üçte üç yaptı. Dün de Pelkas’ın golü öncesi Ozan’a duvar olarak işini yaptı.

3- Pelkas mutlu olduğu yere, on numaraya geçince verimini artırdı. Oyunu gibi karakteri de on numara: Dün 43’te Ozan bomboş pozisyondaki Valencia’yı görmeyince arkadaşına alkışla destek vermesi gözden kaçmadı.

4- Nazım gayretli ama enteresan bir defosu var: Nazım ve Valencia/Thiam, dün en az 7 tacı elleriyle rakibe verdiler. Havaya, yüzde elli elliye atılan taçlar Fenerbahçe’de hiç kalmadı neredeyse