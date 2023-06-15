Beşiktaş rehabilitasyon ve mutluluk merkezi

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Vodafone Park’ta üç perdeli bir oyun sahnelendi bu sene. Birinci perde çok tatsızdı, kariyeri orta sınıf takımları disip line etmek ve yukarı tırmandırmakla geçen bir teknik adama hiç alışık olmadığı bir dev kulübün anahtarları teslim edildi. O da iyi niyetle bildik lerini sahaya adapte etmeye çalıştı ama onun bil gisiyle kulübün genetiği ve hedefleri uyumsuzdu.

Valerien Ismael, topla çok oynama derdi olmayan, dominasyon hedeflemeyen, rakip kaleye örerek değil hep uçarak gitmek isteyen bir Beşiktaş hayali kurdu. Bu elbise, Süper Lig’in 65 yıllık devine uymuyordu haliyle. Çünkü Süper Lig’de 19 takımın 12-13’ü zaten Ismael’in stratejisiyle oynuyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın farklı bir şeyler yapmaları gerekiyor çoğunlukla.

ISMAEL DÖNEMİNİN KAYIPLARI CENK, MERT VE REDMOND KAZANILDI

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Beşiktaş yönetimi Ismael’de gereğinden fazla ısrar etti ama en nihayetinde anahtarları klasik bir büyük takım hocası olan Güneş’e teslim ederek ikinci perdeyi başlattı Vodafone Park’ta. Bu perdede Şenol Güneş takımı eski alışkanlıklarından kurtarmak için çaba sarf ederek başladı işe. Ekim sonundan Şubat sonuna kadarki dört aylık bu süreçte Beşiktaş pragmatik takım hüviyetinden dominant oyuna döndü. Saha içinde 1-0’ı arayan-koruyan değil, ikiyi-üçü deneyen bir takım vardı artık. Bu arada Ismael döneminde kayıpları oynayan Cenk Tosun, Redmond ve Mert Günok gibi üç kritik adam kazanıldı bu perdede.

ARA TRANSFERDE KATTIĞI 5 İSİMDEN MAKSİMUM VERİM ALDI

Şenol Güneş yönetimindeki üçüncü ve son perdedeyse Beşiktaş, Mart-Haziran dönemini adeta bir fırtına gibi eserek tamamladı. Güneş, kış transfer döneminde takıma kattığı 5 adamdan bu dönemde maksimum verim almayı başardı. Aboubakar, Amir ve Colley direkt oynarken, Onur ve Maxim de kadroya derinlik kattılar.

Beşiktaş, Mart’ta üçte üç, Nisan’da beşte dört, Mayıs-Haziran’da da dörtte üç yaparak son üç buçuk ayı namağlup tamamladı. Bu dönem de şampiyon Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi ve Başakşehir’i ikişer, Adana Demir’i üç farkla mağlup ederek büyük maçlarda tulum çıkardı siyah-beyazlılar.

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ALTERNATİFLİ ÖN BÖLGEYLE OTOMATİK BİR ZİRVE YARIŞÇISI OLABİLİR

Beşiktaş’ın yeni sezonuyla ilgili projeksiyonum şu: Bence Güneş’in elinde 13-14 adamlık çok iyi bir as iskelet var. Ama takımda net bir derinlik söz konusu değil. Güneş’in son 14 maçta yenemediği iki takımdan biri Trab zon’du ve o müsabakada gole ihtiyacı olduğunda kulübesinden oyuna alabileceği sadece Nkou dou ve Muleka’sı vardı Şenol Hoca’nın. Yeni sezonda daha alternatifli bir ön bölgeyle pekala otomatik bir zirve yarışçısı olabilir.

SEZONUN YILDIZI: ŞENOL GÜNEŞ

BU kürsüye pekala Gedson Fernandes çıkabilirdi, Aboubakar ya da Cenk’i seçenlerin de haklı gerekçeleri olabilirdi. Ancak kürsünün bu kadar fazla adaylı olmasını sağlayan adamı, Şenol Güneş’i seçmek en doğrusu gibi geldi bana. Eğer Beşiktaş yönetimi sezona onunla başla saydı ya da Valerien Isma el’in oynattığı futbolun büyük takıma yakışmayacağını en azından birkaç haftada anlayabilecek seviyede olsalardı, Beşiktaş'ı Haziran'da yarışın içinde görecektik muhtemelen.

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SEZONUN KIRILMA ANI: REDMOND'IN BAŞYAPITI

1 Nisan sabahı Süper Lig'in tablosu bambaşkaydı, 2 Nisan gecesi bambaşka. Eğer o hafta Galatasaray 86'da Midtsjö'nün golüyle Adana Demirspor direncini kıramasa, Valencia da Beşiktaş karşısında penaltıyı gole çevirip farkı ikiye çıkarsa zirvedeki puan farkı (bir de maç farkıyla) 4 olacaktı. Midtsjö attı, Valencia atamadı, fark 9 oldu ve bence lig orada tamamen koptu.

Sezonun kırılma maçında Kadıköy'de 45 dakikaya 1 gol-3 asist sığdıran REdmond, yılın en spektaküler solo performansına imza attı o gece.

YILIN TRANSFERİ: ABOUBAKAR

Beşiktaş’ın kış transfer döneminde getirdiği Amir ve Colley de önemli katkılar verdiler ama Aboubakar siyah beyazlı formayı giydiği andan itibaren çehresini değiştirdi takımının. Çabası bulaşıcı, hareketliliği bulaşıcı, takımdaşlığı bulaşıcı. Cenk’le aralarındaki telepati toplam 35 gol katkısı doğurdu. 2022’nin başında Afrika Kupası gol kralı olmuştu. 2022’nin sonunda Dünya Kupası’nda Sırbistan ve Brezilya önünde yıldızlaştı. Bu harika serisini 2023’te de İnönü’ye taşıdı. Son 18 ayda yaptıkları, sanırım önümüzdeki sezon yapacaklarının teminatı.

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SEZONUN EN FAZLA GELİŞİM GÖSTERENİ: HADZIAHMETOVIC

Süper Lig’in yeni Visca’sı olarak görüyorum onu. Sebebi de şu: 2016’da henüz 19’luk bir delikanlıyken Bosna Hersek’ten Konya’nın yolunu tuttu. Futbolu adeta burada öğrendi, burada gelişti ve 2020’de ilk kez milli takıma seçildi. Şu anda 26 yaşında. Milli takımının ve Beşiktaş’ın düzenli oyuncusu. Aslında on numara oynayabilecek becerilere sahip ama gerek ulusal takımı, gerekse Beşiktaş onu ön libero (daha doğrusu derin oyun kurucu) olarak kullanıyor. Beşiktaş’ın akıcı oyununun gizli kahramanı.

SEZONUN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI: DELE ALLI

Sadece beş yıl önce 2018 Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri olmayı başarmış, çeyrek finalde İsveç’e gol atmış, yarı finalde Hırvatlar’a karşı 120 dakika iyi bir futbol ortaya koymuştu. Sonraki 4 yılı dilediği gibi gitmedi, ancak 26 yaşında Beşiktaş’a rehabilite olma umuduyla geldi. Bir zamanlar 100 milyon Euro’luk bir süperstar etiketi olan Dele, Beşiktaş’ta vurdumduymaz ve etkisiz oyunuyla İngiliz medyasını bile şaşırttı. “Eğer Dele, İstanbul’da dahi toparlayamıyor, katkı veremiyorsa futbolla bağını koparmış olmalı” kanısı hakim İngiliz kamuoyunda.

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