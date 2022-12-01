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HABERLERYazarlar Uğur MELEKE Berabere biten maçların sonuna penaltı eklenir mi?
Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Berabere biten maçların sonuna penaltı eklenir mi?

#2026 Dünya Kupası#Katar 2022#Dunyakupasi

2026 Dünya Kupası için ABD’lilerden çılgın öneri.

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Katar 2022 Dünya Kupası, Ronaldo, Messi, Neymar, Thiago Silva, Modric gibi süperstarların muhtemelen son turnuvası. Aynı zamanda 32’li olarak düzenlenen son kupa bu. Kuzey Amerika’2026’da şampiyona 48 takımla düzenlenecek ve içimden bir his, bundan sonraki turnuvaların öncekilerle ciddi biçimde ayrışacağını söylüyor. Mesela 2026 Dünya Kupası için Amerikalıların gündeminde “berabere biten maçların sonunda penaltı atışı yapılması” gibi çılgın bir öneri var. Böyle radikal bir öneri hayata geçer mi bilinmez, ama şunu kabul etmemiz gerek: Tarihin hızı hızlandı, yani tarih ivmelendi. Eskiden 40 yılda olan değişimler şimdi 4 seneye sığabiliyor. Her bir Dünya Kupası, bir öncekinden beklenmedik şekilde farklı olabiliyor.

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ÇiZGi DOĞRU MU ÇiZiLDi?

Peki Katar’da neler yeniydi? 2022 Katar Dünya Kupası’nı hangi özellikleriyle hatırlayacağız? Manşete “yarı otomatik ofsayt sistemi”ni yazabiliriz sanırım. Arjantin-Arabistan maçında iptal edilen Lautaro golünde çizginin doğru çizilip çizilmediği yıllarca tartışılacak muhtemelen. Bence bir başka enteresan soru da şu: Lautaro’nun pozisyonunda çizginin oluşması 1 dakikadan uzun bir zaman alırken, Amerikalı Weah’ın İran’a attığı gol nasıl saniyeler içinde iptal edildi? Üstelik oradaki kararın daha da tartışmalı olduğunu düşünüyorum ben.

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iLK YARILARIN TADI YOK

Turnuvanın dikkat çekici özelliklerinden biri de ilk yarıların tatsızlığı. İlk 40 maçın 22’sinin ilk devresi golsüz, 11’i de 1-0 bitti. Pierluigi Collina’nın turnuva öncesi vaat ettiği iki dönüşümdense yalnızca birinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz:

1- Evet, devrelerin sonuna çok daha fazla uzatma süresi ekleniyor. Vakit geçirme stratejisi, moda olmaktan çıkıyor böylece.

2- Ancak açılış akşamı Ekvador-Katar müsabakasında kolay çıkan kartlar, sonraki günlerde rüzgarını kaybetti. İlk 40 maçın sonunda sarı kart ortalaması sadece 3,3 seviyesinde.

#2026 Dünya Kupası#Katar 2022#Dunyakupasi
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