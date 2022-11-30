Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçında Joao Pedro sakatlandı! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Güncelleme Tarihi:
2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ile Rayo Vallecano'nun kozlarını paylaştığı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik skorla kazandığı hazırlık maçında talihsiz anlar yaşandı.
Fenerbahçe 3-1 Rayo Vallecano (Hazırlık maçı özeti)
Fenerbahçe ile Rayo Vallecano, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
OYUNA GİRDİKTEN 10 DAKİKA SONRA
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Joao Pedro, 60. dakikada Serdar Dursun'un yerine dahil oldu.
Sahaya girdikten 10 dakika sonra ise yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunda sakatlandı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Ciddi şekilde acı çektiği ekranlara yansıyan Pedro, sedye ile dışarı çıkarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.
TRİBÜNLERDEN DESTEK
Kadıköy'de tribünler alkışlarla, takım arkadaşları ise sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.
ARDA GÜLER DE SAKATLANMIŞTI
Gün içerisinde de Fenerbahçe, Milli Takım dönüşü ağrı şikayetleri devam eden genç futbolcu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiğini açıklamıştı.