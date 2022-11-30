Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçında Joao Pedro sakatlandı! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Joao Pedro#Vallecano
Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçında Joao Pedro sakatlandı Gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 21:40

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı maçta Joao Pedro ciddi bir sakatlık yaşadı. Yıldız futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ile Rayo Vallecano'nun kozlarını paylaştığı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik skorla kazandığı hazırlık maçında talihsiz anlar yaşandı.

Fenerbahçe 3-1 Rayo Vallecano (Hazırlık maçı özeti)
Fenerbahçe ile Rayo Vallecano, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

OYUNA GİRDİKTEN 10 DAKİKA SONRA

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Joao Pedro, 60. dakikada Serdar Dursun'un yerine dahil oldu.

Sahaya girdikten 10 dakika sonra ise yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunda sakatlandı.

Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçında Joao Pedro sakatlandı Gözyaşlarıyla sahayı terk etti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ciddi şekilde acı çektiği ekranlara yansıyan Pedro, sedye ile dışarı çıkarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe-Rayo Vallecano maçında Joao Pedro sakatlandı Gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Haberin Devamı

TRİBÜNLERDEN DESTEK

Kadıköy'de tribünler alkışlarla, takım arkadaşları ise sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.

ARDA GÜLER DE SAKATLANMIŞTI

Gün içerisinde de Fenerbahçe, Milli Takım dönüşü ağrı şikayetleri devam eden genç futbolcu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Joao Pedro#Vallecano

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı