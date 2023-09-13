Benim adayım Oliver Glasner

Haberin Devamı

Dün Belçika’da sahaya alternatif bir 11’le çıktık, ilk 45’te topu dahi görmeden 3 gol yiyince 46’da büyük ölçüde as kadromuza döndük. Rakip Japonya da Cegeka Arena’da ikinci takımıyla sahadaydı. Almanya’ya 4 atan takımdan tam 10 futbolcu değişmişti. Lâkin gerçekçi olalım, Japonya’nın ikinci değil dördüncü takımıyla da oynasak, şansımız çok azdı.

OYNAMADAN KAYBEDEN HOCA!

1- Milli takımımızın başında ciddi rakiplerle karşılaşılan maçlara umutsuz çıkan ve kritik müsabakaları oynamadan kaybeden bir teknik adam var. İstanbul’da Norveç’e karşı umutsuzdu, gruptaki şansımızı tüketti. Play-off’ta Portekiz’e karşı (daha önce hiç denemediği) üçlü savunmayı denedi, sol kanat bek olarak Berkan’ı kullandı.

O noktada zaten Kuntz’a teşekkür etmeliydik, ama maalesef öyle bir vizyon yok TFF’de. Uluslar Ligi son iki maçında dahi sakin kalamadı, Lüksemburg ve Faroe Adaları’nı yenemedik. Euro 2024 elemelerinde Hırvatlar karşısında zaten amatör takım gibiydik. Son Ermenistan faciasıyla grubu 4 adaylı hale getirdik. İşimiz kolay değil.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Stefan Kuntz'dan oyuncularına eleştiri Haberi görüntüle

YALAN SÖYLÜYORLAR

2- Milli maç sonrası basın toplantısına gelen muhabirlerden bir tık zeki olduğunu zannettiği için kendini haklı zannediyor. Üç gün önce basın toplantısında göz göre göre yanlış bilgi verdi, Cenk Özkaçar’ın kulübünde o bölgede oynadığını iddia etti. Cenk, bırakın bu sezonu, kariyerinde birinci ya da ikinci kümede tek bir maç sol bek oynamışlığı yok. Yalan söylüyorlar. Ayrıca elinde Bertuğ varken Ermenistan maçına santrforda Barış’la çıktı.

DiĞER ADAYIM LOPETEGUi

3- ”Kuntz yetersiz” dediğinizde de “Yabancı istemiyorlar” diye bir savunma geliştirmişler! Pereira dörtte dört yapmışken yetersiz olduğunu söyledim. İsmael Türkiye’ye geldiği gün söyledim. Kuntz da göreve geldiği gün söylemiştim. Yazılar-konuşmalar arşivde var. Benim milli takım için bugünkü adayım Oliver Glasner. Genç, çalışkan, inovatif. Eintracht’tan en son 3 milyon Euro maaş alıyormuş. Yani pahalı da değil... Lopetegui de bir diğer adayım, tabii onu ikna etmek kolay değil.