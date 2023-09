A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan oyuncularına eleştiri "Yüzde 100'ünü vermiyorlarsa..."

Haberin Devamı

EURO 2024 Avrupa Elemelerinde haftayı BAY geçen A Milli Takım, hazırlık maçında karşılaştığı Japonya'ya 4-2 yenildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

"FİZİK YÖNÜNDEN JAPONYA İLE MÜCADELE EDEMEDİK"

Mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyleyen Stefan Kuntz, "İlk devre çok kötüydü. Rakibin geçiş oyununu çok iyi oynadığını söyledik. Ama 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fiziki yönden Japonya ile baş edemedik. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu." dedi.

"KULAKLARI KAPAMAKTANSA GÖZLERİ AÇMAK DAHA ÖNEMLİ"

Her mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getiren Kuntz, "Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek. Kulakları kapamaktansa gözleri açmak daha önemli. Ben şu an kendimi Hırvatistan'a daha iyi hazırlanabilecek şekilde hissediyorum." ifadelerini kullandı.

BERTUĞ'UN PERFORMANSI

A Milli Takım kariyerine 2 maçta 2 gol ile başlayan Bertuğ Yıldırım ile ilgili görüşlerini aktaran Kuntz, "Bertuğ Yıldırım beklediğimizden daha fazla süre aldı ve bu kamp sürecinin kazananı olduğunu söyleyebilirim. Eğer hoca ile ilgili insanlar olumlu bir şey söylemek istiyorlarsa insanlar, 'Genç oyuncuları maçlarda ne zaman oynatacağını bildiği' olabilir. Arda Güler'de de benzer şeyi yaşadık. Doğru zamanda oynattık ve karşılığını çok güzel şekilde aldık." diye konuştu

"HERKES BİR ŞEYLER YAPMALI"

Her oyuncunun oyununu geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Stefan Kuntz, "Fiziksel sorun yaşayanlar bir sonraki Milli Takım kampında olacak mı, olmayacak mı?" şeklinde gelen soruya, "Hırvatistan maçına kadar birçok maç oynayacaklar. Bazıları yeteri kadar süre alamadığı için belki de tempoyu yakalayamadılar. Bir şeyleri Milli Takım olarak elde etmek ve başarmak istiyorsak, herkes kendini ve oyunu geliştirmesi için bir şeyler yapmalı. Ermenistan maçında bazı oyuncular 12 KM üstü koştu. Bu artık standart diyebiliriz. Bu maçta hava çok sıcaktı. Bazı oyuncular taktiksel koşuları yapmadı." yanıtını verdi.

"KİMSE HOCAYI KORUMUYOR"

Stefan Kuntz, Belçika'daki taraftarların istifa tezahüratları için gelen sorunun ardından, "Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5'ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular." açıklamasını yaptı.

KUNZ'TAN OYUNCULARINA ELEŞTİRİ

Oyuncularını da eleştiren Stefan Kuntz, "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya'da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım. Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım yüzde 100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil." dedi.

