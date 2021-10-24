Avcı bu kez pragmatizmle kazandı

Gürsel Aksel’de farklı bir Göztepe izledik: El Maestro, üst üste 4 yenilgi aldıktan sonra geçen hafta İstanbul’da takımını 3-4-3’e döndürmüştü. Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda baskılı bir futbol oynamışlar, geriden gelip kazanmayı başarmışlardı.

Trabzon’a karşı da bu oyunu korudular. Yine 3-4-3 oynadılar. İki kanat bek Murat ve Burekovic’in de katkısıyla ileride kalabalıklaşan, daha olumlu ve yaratıcı oynayan bir Göztepe izledik. Dünkü futbolun tek eksiği Halil’in yeteneği idi belki de. Bu oynadıkları oyunu Halil’le puana da çevirebilirlerdi bence.

İLK YARI ÇOK ETKİSİZDİ

İzmir'de Göztepe’nin coşkulu taraftarının da etkisiyle özellikle ilk devrede sezonun en etkisiz Trabzon’unu izledik. İlk devreyi Göztepe şutlarda 8-1, rakip ceza alanında topla oynamada da 11-3 üstünlükle bitirdi. Jahovic biraz daha sakin olsa soyunma odasına galip de gidebilirlerdi. Abdullah Avcı soyunma odasında bir şeyleri değiştirmek zorundaydı, çareyi orta saha geçirgenliğini azaltmakta buldu. 46’da Yusuf Sarı’yı çıkardı, Abdülkadir’i sağa kaydırdı ve merkezi Siopis’le sağlamlaştırdı. İkinci devrede orta sahada daha sert bir Trabzonspor izledik. Abdülkadir’in bir kontra çıkışıyla da hayati bir 3 puan kazandı bordo mavililer.

EZBERLERİ BOZDU

Sezon başından beri Abdullah Avcı’yı ofansif tercihleri üzerinden övüyorduk. Fenerbahçe karşısında merkezde Bakasetas-Abdülkadir’i bir arada başlatması, ilk 11’de beş hücumcuya yer vermesi cesurcaydı. Yedinci haftada Alanya, sekizinci haftada da Kayseri maçlarında skor 1-1’ken sahadaki tek ön liberosunu çıkarıp altı hücumcuya dönmesi cesurdan da fazla... Belki çılgıncaydı. Ama çok büyük keyif veriyordu bu tercihleriyle. Dün sezonun genelindeki davranışının aksine bir hamle yaptı, 46’da Siopis’i soktu ve bu yıl belki de ilk kez pragmatik bir değişiklikle neticeye gitti Avcı. İyi bir maç izledik dün gerçekten Gürsel Aksel’de. Göztepe iyi futboluyla en az 1 puanı hak etti ama futbol böyle. Anlık bir konsantrasyon kaybını dahi affetmiyor.