Alanya maçının tekrarını izledik adeta

Alanya maçına çok benzer bir görüntü vardı Fenerbahçe’de dün. Oyunun Hatay’ı, skorun Fenerbahçe’yi memnun ettiği bir akşam üstü. Belli ki Erol Bulut aynen Alanya maçında olduğu gibi bu hikâyeyi bir akşam önceden planlamış. Topu rakibe bırakma ve geçiş oyunu stratejisini dünden benimsemiş. Pazartesi günü bu maçı kafasında oynadığında da ancak 2-1 kazanabilmiştir herhalde Erol Hoca!

Hatayspor aslında ligin topla çok fazla oynayan takımlarından biri değil. Alanyaspor’un genetiği öyleydi, hatta halen topla oynama istatistiğinde lig lideri konumundalar. Hatay’sa normalde yüzde 48’le topla oynuyor ama dün Fenerbahçe’ye karşı maçın hemen her bölümünde yüzde 60’ın üstünde seyrettiler. Geriden pasla çıkmakta ısrar ettiler. Örerek geldiler. Ve aslında Fenerbahçe’ye karşı ziyadesiyle de pozisyon buldular.

CiDDi SiNYALLER

Boupendza bir tane attı, daha fazlasını da yapabilirdi. Diouf ve Kamara’nın da gole çok yaklaştıkları anlar vardı. Bu skor Erol Bulut’u memnun etmiş olabilir. Ama maçı 90 dakika izleyen Fenerbahçe taraftarının çok memnun olduğunu zannetmiyorum oyundan. Erol Hoca’nın özellikle birkaç konudaki ciddi sinyalleri dikkate alması gerekir bence:

1- Elbette topu rakibe bırakarak da kazanabilirsiniz. Atletico Madrid 10 yıldır başarıyla uyguluyor bu stratejiyi. Ancak Fenerbahçe bence Alanya ve Hatay maçlarında hem şanslıydı hem de Altay’ın ekstra kurtarışları söz konusu. Yani dün Atletico Madrid gibi kazandılar diyemeyiz bu Fenerbahçe için. Çünkü çok pozisyon verdiler Hatay’a.

SON 20’DE YÜRÜDÜLER

2- Aslında Erol Bulut’un dünkü stratejisinin ilk devrede nispeten daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Gustavo’nun sakatlanıp çıkmasıyla orta sahanın geçirgenliği çok arttı. Özellikle son 20’de yürüyerek geçildi orta saha.

3- Altay dün yine maçın kahramanıydı. Karşı karşıya inanılmaz toplar çıkardı genç adam. Ancak Ankaragücü’nden sonra Hatay da kornerlerde Altay’ın önünü kalabalık tutup, kafasını karıştırarak hataya zorladı. Fenerbahçe teknik ekibi Altay’la bu konuda çalışıyorlar mı acaba? Gerçekten merak ediyorum.

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