3 büyükte bir tek Erol Bulut mutlu

EROL BULUT:

Şu hayatta alternatifin kadar güçlüsün ve en alternatifli kadro şu an Erol Bulut’un elinde.

FATİH TERİM

Galatasaray’ın ana iskeleti yaşlı ama Terim’in dünyada kimsede olmayan kredisi var. kredi de özgürlük getirir.

SERGEN YALÇIN:

Sergen Yalçın, gidenlerin yerinin dolmamasının sıkıntısını yaşıyor. Ancak 21 günlük ara onun için müthiş fırsat.

Ben Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın mutsuzluğunu biraz da izledikleri oyundan keyif almamalarına bağlıyorum. Onların aktif futbolculuk döneminde Yusuf Tunaoğlu’lar, Cemil Turan’lar Hagi’ler, Alex’ler, Sergen’ler, Tümer’ler, Tugay’lar, hatta Anadolu takımlarında Ali nail’ler, Feyzullah’lar vardı.

KALiTE VE AKIL VARDI

Futbol sadece koşudan-mücadeleden ibaret değildi; kalite vardı, akıl vardı, zekâ vardı. Bugün muhtemelen Sergen Yalçın antrenmandan sonra “2-3 futbolcuyu yanıma alayım, bir set ayak tenisi yapalım” dese; oynamaktan keyif alacağı adam bulamayacak belki de. Acı ama gerçek...

ZEVK VERMiYORLAR

Süper Lig’de ilk 40 maç geride kaldı, toplam gol sayısı 85. Maç başına 2 gol ortalamayı güçlükle geçiyoruz. Bu 85 golün de 13’ü penaltı, 16’sı duran toptan gelmiş. Yani akan oyunda her 65 dakikada ancak 1 gol izleyebildik bu sezon. Dört büyükler dörder maç yaptılar, toplam kaydettikleri gol sayısı 19. Futbol seyir zevki vermiyor, bence teknik adamlar da izledikleri şeyden memnun değiller. Bu milli maçlar nedeniyle verilen ara strateji ve mantalite değiştirmek için iyi bir fırsat...

FENERBAHÇE

HAYAL BiLE EDEMEYECEĞi BiR KADROYU ÇALIŞTIRIYOR

ÜSTÜNLÜK: Üç İstanbul büyüğünün teknik adamları içinde muhtemelen en mutlusu o. Geçen sezonu yedinci bitiren, üstüne bir de Muriç, Emre ve Kruse’yi kaybeden takım, tümüyle yenilendi. Erol Bulut, neredeyse her mevkide iki adama kavuştu. Bence Bulut’un en önemli avantajı, Gökhan’ı Nazım’ın, Caner’i Novak’ın, Sosa’yı Mert Hakan’ın, Samatta’yı Cisse’nin itecek olması. Şu hayatta alternatifin kadar güçlüsün ve en alternatifli kadro şu anda Bulut’un elinde.

BULUT’UN KREDiSi YOK

ZAYIFLIK: Son iki yılda ilk beşin dışında kalmanın getirdiği şampiyonluk baskısı. Gökhan, Cisse, Sosa gibi 35’likler belli ki bu sezon şampiyon olmak için alındı ve Erol Bulut’un sonuç almaktan başka şansı yok. Geçen sezon Ersun Yanal, 19’uncu haftada zirve ortağıydı. Sonrasında iki aylık bir gerileme Yanal’ın biletini kesti. Erol Bulut’un da böyle bir sallantıya kredisi yok.

ALi ŞEN DÖNEMi GiBi

FIRSAT: Erol Bulut, 1995 yazında Fenerbahçe’ye futbolcu olarak geldiğinde de şampiyonluk için adeta sıfırdan bir takım yaratılmıştı. O gün Ali Şen, camianın özlediği kupa için ne gerekiyorsa yapmıştı; bugün benzer hamleleri Ali Koç yapıyor. Erol Bulut da, bir büyük takımı çalıştıracağı ilk sezonda belki de hayal bile edemeyeceği bir kadro zenginliğiyle giriyor sezona.

EZBERLERiNDEN VAZGEÇMELi

TEHDiT: Erol Bulut’un Alanyaspor ve Malatyaspor döneminden taşıdığı birtakım ezberleri var ve bunlar ona büyük takım hocası olma yolunda ayak bağı teşkil ediyor. İlk 2 haftada kullandığı Gustavo-Tolga orta sahasının yanlışlığından üçüncü maçta döndü. Ancak dördüncü maçta iki farkı bulunca hemen eski ezberini sahaya yansıttı, Sosa/Tolga değişikliği yaptı. Bu bir konvansiyonel büyük takım davranışı değil maalesef.

GALATASARAY

KiMSEDE OLMAYAN KREDi FATiH TERiM’DE VAR

ÜSTÜNLÜK: Üç İstanbul büyüğünün teknik adamları içinde camianın lideri olarak tanımlayabileceğimiz kişi şüphesiz ki; Fatih Terim. Bugün Türkiye’de maçın bitimine 5 dakika kala soyunma odasına gidebilecek ve camiasının böyle bir davranışı tolere edebileceği başka bir teknik adam yok. Yılların deneyimiyle yönetimi de, birtakım medyayı da, kamuoyunu da idare kabiliyetine sahip.

ANA iSKELET YAŞLI

ZAYIFLIK: Terim’in ana iskeleti yaşlı. Rangers maçında ileri üçlüsünün (Falcao, Feghouli, Babel’in) yaşları toplamı 100’dü. Rangers’ın ileri üçlüsününse 68’di. Kasımpaşa maçında takımın ritmini değiştirmek için Feghouli (31)-Arda’yı (33) çıkardı; Babel (34)-Falcao’yu (34) soktu. Sahaya enerji enjekte etmek istiyorsunuz ama alternatiflerinizin de tanımı bu değil. Kasımpaşa önünde Etebo dışında rakipleri kadar koşan-ısıran futbolcusu yoktu sahada.

HATA YAPMA LÜKSÜ VAR

FIRSAT: Fatih Terim’in Galatasaray’da ikinci devreyi gördüğü 11 sezonda 8 şampiyonluğu var. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bir kulüpte bu denli kredisi olan teknik adam sayısı çok azdır. Kredi, özgürlük getirir. Hata yapma lüksünüz vardır, deneyip yanılsanız dahi tekrar denersiniz, önünde sonunda doğruyu bulacak zamanı yaratırsınız. Oysa ne Bulut’un, ne Yalçın’ın böyle bir kredisi olduğunu zannetmiyorum.

SEYiRCiSiZLiK BÜYÜK SIKINTI

TEHDiT: Galatasaray’ın son iki şampiyonluğunda iç saha performansı, yani aslında seyircisi önemli bir kozdu bence. Türk Telekom Stadı’nın akustiği çok iyi, seyirci organize ve etkileyici. İstanbul’a gelen rakiplerini özellikle maçların başında boğabiliyorlardı. Bu pandemi sezonunda herkes bu eksikliği hissedecek elbette ama Galatasaray’ın 2017-2019 tribününün etkinlik dozajı gerçekten yüksekti.

BEŞİKTAŞ

SERGEN YALÇIN BÜYÜK TAKIM YÖNETMEYi BiLiYOR

ÜSTÜNLÜK: Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş yüzde 58,5’la ligin en fazla topla oynayan takımıydı. 15 maçın 10’unu domine ederek kazandı, Süper Lig’in rakip yarı alanda en fazla topla buluşan 3 futbolcusundan ikisi Atiba-Elneny oldu. Yani Sergen Yalçın bir büyük takımın nasıl yönetileceğini bildiğini geçen sezon gösterdi aslında.

GiDENLERiN YERi DOLMADI

ZAYIFLIK: Sergen Yalçın çok yetenekli bir futbolcuydu ve doğal olarak da sahada kendisine benzeyenlerle çalışmak istiyor. Daha geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Elneny, Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi kaliteli futbolcular vardı ve Sergen Yalçın birkaç ay içinde kaybetti hepsini. Yerlerine gelenlerin de seviyesi maalesef gidenlerin altında kaldı.

21 GÜNLÜK AVANTAJI VAR

FIRSAT: Ligin beşinci haftasında bay geçen takımın Beşiktaş olması, çok önemli bir fırsat. Şimdi herkes 14 günlük arayı değerlendirmekten söz ederken Sergen Yalçın’ın yenilenmek için 21 günü olacak. Transferleri takıma adapte etmek, bir ideal 11 yakalamak, yenilenmek-morallenmek için gerçekten önemli bir fırsat bu.

BiRBiRiNE YAKIN OYUNCULAR

TEHDiT: Alanya savunmasının lideri Caulker’dı, Beşiktaş Welinton’u transfer etti. Gökhan Töre, Malatya’da sürekli 11 oyuncusu değildi. Mensah’ın önceki yıl 3, geçen sezon 5 golü var. 5 golün de 3’ü penaltıdan. Kamuoyu Beşiktaş’ın yenilerine gereğinden fazla anlam yüklüyor gibi. Sergen Yalçın’ın elinde birbiriyle mesafesi yakın oyuncular var. Özel yetenekler yok denecek az maalesef.