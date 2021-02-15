23 yaÅŸ ortalamalÄ± bir ileri altÄ±lÄ±

Malumunuz SÃ¼per Lig, sÄ±ralÄ± fikstÃ¼r algoritmasÄ± kullanan bir turnuva. Bu yÃ¼zden de genelde herkes rakipleriyle hemen hemen aynÄ± sÄ±rayla oynuyor. Bu da bazen fikstÃ¼rde sÄ±ralÄ± zorluklar ya da kolaylÄ±klar yaratabiliyor. Bu sezon SÃ¼per Lig fikstÃ¼rÃ¼nÃ¼n zor dÃ¶nemeci, takÄ±mlarÄ±n Antep, BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa, Alanya ile peÅŸ peÅŸe oynadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼m. Bu bÃ¶lÃ¼mde Eddie Newton gÃ¶revini kaybetti mesela. Galatasaray da ilk yarÄ±da bu 5 haftada yalnÄ±zca 7 puan toplamÄ±ÅŸ ve ufak Ã§aplÄ± bir kriz yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ikinci devrede bu 5 maÃ§Ä±n 4â€™Ã¼nÃ¼ oynadÄ±lar. Bu dÃ¶rt maÃ§Ä± 12 puanla geÃ§tiler bu kez.

RADÄ°KAL DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLERÂ

Bu zorlu fikstÃ¼r iÃ§ine bir de TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§Ä±nÄ±n girmesi, Terimâ€™i kadroda radikal deÄŸiÅŸiklikler yapmaya itti. Donk, Onyekuru, Belhanda ve Taylanâ€™Ä±n kenarda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nde Etebo, Luyindama gibi fiziksel olarak daha sert opsiyonlara yÃ¶neldi Terim. Bu kadar kÃ¶tÃ¼ bir zeminde yerden oynamak da akÄ±llÄ±ca deÄŸildi ve maÃ§a da bu stratejiyle girdiler. Ä°lk 10 dakikada fÄ±rtÄ±na gibi oynadÄ±lar, altÄ±sÄ± isabetli 8 ÅŸut attÄ±lar, Ã¼Ã§ de korner kullandÄ±lar. DoÄŸru hava oyununun sonucunu da devreye galip girerek aldÄ±lar zaten. Bu bÃ¶lÃ¼mde Kerem ve Mohamedâ€™in uyumu ve iyi oyunu dikkat Ã§ekiciydi.

DONK VE LUYINDAMA BAÅžROLDE

Ancak ikinci devre zeminin daha da aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±yla hikÃ¢ye deÄŸiÅŸti. Bu kez devreye doÄŸru oyunla baÅŸlayan taraf KasÄ±mpaÅŸaâ€™ydÄ±. SaÄŸ aÃ§Ä±ÄŸa Vargaâ€™nÄ±n giriÅŸi, sola Hajradinovicâ€™in geÃ§iÅŸiyle misafir ekip de orta sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. Musleraâ€™nÄ±n hatasÄ±yla golÃ¼ de buldular. Ancak Galatasaray gerÃ§ekten fiziksel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±m. 70â€™te bÃ¶yle havalarda fark yaratacaÄŸÄ± kesin olan Donk girdi, sahada zaten bir baÅŸka dev Luyindama da vardÄ±. OnlarÄ±n baÅŸrolde olduÄŸu yÃ¼ksek toplarla galibiyete uzandÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar.

Ä°LK DEVRE DÄ°NAMÄ°KTÄ°LER

G.Sarayâ€™Ä±n dÃ¼n bir baÅŸka kazancÄ± ileri altÄ±lÄ±sÄ±nÄ±n genÃ§leÅŸmesiydi. Babel dÄ±ÅŸÄ±nda Etebo (25), Kerem (22), Mohamed (23), Gedson (22) ve Emre (26), dinamik bir ilk devre oynadÄ±lar dÃ¼n. EÄŸer Babelâ€™in yerinde Onyekuru baÅŸlamÄ±ÅŸ olsaydÄ± G.Sarayâ€™Ä±n ileri altÄ±lÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ± 23 seviyesinde olacaktÄ± hatta.

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