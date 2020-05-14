2020'lerin Gareth Bale'i kim olacak?

Bazı futbolcuların da verdikleri bir yanlış karar, bazen bütün kariyerlerini tanımlayabiliyor, meslek hayatlarında onulmaz hasarlar açabiliyor. Bu hasarlara en taze ve en güçlü örnek olarak Gareth Bale’i verebilirim kesinlikle: Real Madrid’e gelmeyip İngiltere’de kalsaydı veya en azından sözleşme uzatmasaydı bugün Bale’i Messi-Ronaldo kategorisinde sayıyor olacaktık belki de. Yine yakın geçmişten Alex Teixeira’nın Çin’e, Coutinho’nun Barcelona’ya attığı lanetli imzaları da yazabiliriz buraya. Peki sizce 2020’nin Bale’leri, Teixeira’ları kimler olacak? Çok hareketli geçecek 2020 yaz transfer döneminde şu anda atılmaya yakın görünen hangi imza talihsiz olacak? Yazın atılma ihtimali güçlü olan imzaları değerlendirdim bugün.

TIMO WERNER: LIVERPOOL - 5/10

Şu sıralar Avrupa’da belki de gerçekleşme ihtimali en kuvvetli dev transfer bu. Red Bull futbol yapılanmasında yöneticilik yapan Ralf Rangnick dahil herkes, Werner’in stilinin Liverpool’a uyacağı konusunda hemfikir. Ancak benim merak ettiğim konu şu: Werner Liverpool’da Salah-Firmino-Mane üçlüsünden birini mi kesecek? Rotasyon mu olacak? Klopp sistem mi değiştirecek? Ya da Mane’yi mi satacak? 24 yaşındaki Werner Liverpool’a rotasyon oyuncusu olmaya gelirse hata eder bence. Çünkü onun dünya devlerinin birçoğunda ilk 11 oynama potansiyeli var. Salah-Firmino-Mane hepsi 30’un altında ve o üçlüyü kırmak kolay değil. Klopp’un da 4-3-3’ü bozma konusunda çok istekli olmadığını biliyoruz, 2018- 19 şampiyonluğu da Şubat-Mart’ta diziliş ısrarı yüzünden kaybedilmişti. Bir not: Mane’nin Mane olduğu dönem, Coutinho’nun ayrılığıyla başladı. 4 adam rotasyondayken, Mane bu seviyede verimli değildi.

OXLADE-CHAMBERLAIN: ATLETICO MADRID - 9/10

Atleticolu Thomas Partey, şu sıralar Premier Lig kulüplerinin gözdesi. Adı uzun süredir Arsenal’la anılıyordu ama devreye Liverpool’un da girdiği konuşuluyor artık. Üstelik Liverpool’u bu transferde öne taşıyan bir faktör de, Atletico’nun Oxlade-Chamberlain takasına sıcak bakması. Partey’nin kariyeri için Liverpool değil Arsenal tercihi bence daha olumlu olur. Zira Klopp’un elinde onun tipinde bir de Naby Keita var forma bekleyen. Ancak eğer bahsedilen takas gerçekleşir de Oxlade Madrid’e giderse, İngiliz oyuncu için hayatının kararı olur bu. Atletico’nun bu sezonki en önemli eksiği, orta saha oyuncularının aynı tipte olması. Dinamik, savaşçı, pozisyon bilgisi muazzam ama asist-gol katkısı düşük. Oxlade, Simeone’nin elinde olmayan tipte biri.

EDUARDO CAMAVINGA: REAL MADRID - 3/10

Avrupa'da transferin bir başka gözde orta saha oyuncusu da Eduardo Camavinga... 17 yaşındaki Rennesli için Zinedine Zidane’ın söz kestiği konuşuluyor. Ancak bir ön libero için, mevkiinde dünyanın en iyisi olan oyuncunun yanına gitmek ne kadar doğru bilemiyorum doğrusu. Casemiro yine mükemmel bir sezon geçiriyor, hem Zidane, hem Madridliler ona aşık. Ve Casemiro daha 28 yaşında.

KINGSLEY COMAN: MANCHESTER CITY - 7/10

Bayern'in Leroy Sane konusundaki ısrarı, Coman’ın da Münih’ten ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Eğer gerçekten Bayern bu transferi tamamlayabilirse, Gnabry-Sane ile yeni Robben-Ribery’yi yakaladılar demektir. Buna şüphe yok. Ayrıca Coman’ın da peş peşe sakatlıklarla çok şanssız geçen Münih macerasından ayrılıp, yeni bir hedefe yelken açması akıllıca olabilir. Coman operasyon geçirmeseydi, şu an dünyanın en iyilerinden olabilirdi. Fransız kanat ile M.City, Real Madrid ve Barcelona’nın ilgilendiği söyleniyor. Bence Madrid’e gitmemeli, zira pozisyonu kalabalık. Barcelona’nın da Neymar ve Lautaro ilgisi göz önüne alınınca, orası da doğru bir seçim olmaz Coman için. Ama eğer Sane Münih’e giderse, Coman’ın da City’ye geçmesi akıllıca olur. Çünkü sezon sonunda Silva’nın ayrılmasıyla Bernardo’yu orta üçlüde, Coman-Sterling’i de kanatlarda hayal ettiğimde, iyi işleyen bir düzen canlanıyor gözümde.

GARETH BALE: NEWCSATLE UNITED - 10/10

Gareth Bale’le başladığımız hikâyeyi yine Galli yıldızla bitirelim. Real Madrid, Bale’i elinden çıkarmak istiyor. Tottenham’ın ekonomik durumu onu geri getirmeye uygun değil. Araplar’a devri tamamlanırsa Newcastle, Bale için favori konumunda. Ki bu ihtimal, Galli’nin yeniden doğuşu olur bence. Çünkü Bale, takımın ilgi merkezi olmak istiyor, yıldız muamelesi istiyor, saygı istiyor. Bunu da yeniden yapılanan Newcastle’da bulma ihtimali kuvvetli.