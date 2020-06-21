138 bin 234 SMS getiren maç

Yani Beşiktaş bu sezon dördüncülüğe tırmansa dahi, altıncılıkla arasında yaklaşık 18 milyon liralık bir fark söz konusu. Bu da 900 bin SMS demek. Yani bu oynanan maçların hedefi asla prestij değil. Ciddi de bir mâli boyutu var işin. Geçtiğimiz hafta Antalya’ya yenilen Beşiktaş takımı, özellikle ilk devrede isteği-arzusu son derece eksik bir gruptu. Sanki siyah beyazlılar martta fişi çekmiş, haziran-temmuzda sezon öncesi bir hazırlık kampı yapılıyormuş gibiydi geçen haftaki görüntü. Sergen Yalçın da bu görüntüden rahatsız olmuş ki, ileri dörtlü tamamen değişmişti dün. Ljajic’in, N’Koudou’nun dünkü istekli oyunları bence tesadüf değil. Üstlerinde formanın da, oynanan maçların da önemini kavramaları için biraz kulübeden izlemeleri gerekiyormuş belli ki.

LJAJIC, BURAK'LA OYNAYINCA...

Geçtiğimiz hafta Antalya karşısındaki Diaby performansını izleyince, Lens ve N’Koudou’nun böyle bir oyuncunun arkasında yedek kaldıkları için utanmaları gerektiğini söylemiştim. Dün ikisinde de kıpırdanma vardı doğrusu. Özellikle N’Koudou’nun hem hücumda hem savunmada sorumlu bir futbol oynadığını, bu çabanın ödülünü de muhteşem bir golle aldığını belirtmek gerek. Lens’se hücumda hareketli ama hâlâ topun değerini bilmeme hastalığı sürüyor. 19’da bir korner dönüşü anlamsız bir rövaşata-pas girişimi sonrası takımını çok zor duruma düşürdü. Ve üstelik o pozisyonda geriye bile koşmadı Hollandalı futbolcu. Sadece bir dakika sonra Aissati’den de çok kolay bir çalım yiyince hocası da kenarda çıldırdı zaten. Lens yerini korumak istiyorsa daha sorumlu oynamak zorunda. Ancak hücum dörtlüsünün diğer iki parçası, Ljajic-Burak son derece sorumluydular dün. Ljajic takımının ilk 9 şutunun 3’ünü attı, 4’ünü yarattı. İkisi gole dönüştü, sonra da kendi hak ettiği sayıyı yaptı. Burak’la oynadığında Ljajic’in de vitesi yükseliyor sanki.

ŞU MEŞHUR 365 GÜN

Beşiktaş, 1 Ocak 2018’e şöyle bir tabloyla girmişti: Şampiyonlar Ligi ikinci tur biletini muhteşem bir namağlup performansla cebine koymuştu; ligde liderin 6 puan gerisinde şampiyonluk kovalıyordu, kupada da grubunda liderdi. Bunu başaran ideal kadro, Devler Ligi’nde Porto maçına çıkan takımdı: Kalede Fabri. Savunmada Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano. Orta sahada Atiba, Tolgay, Talisca. Önde Quaresma, Babel, Cenk (Negredo)… Ancak 2018 yılbaşından sonra sadece 365 gün içinde, Beşiktaş’ın bu 12 as adamının 7’siyle yollar ayrıldı: Fabri, Pepe, Tosic, Talisca, Cenk, Negredo, Tolgay ilk gidenlerdi. Onları Adriano, Quaresma, Babel izledi. Beşiktaş o 365 günde 38,5 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Sadece bonservis geliri. Ben hâlâ merak ediyorum: Beşiktaş’ın bugünkü mâli kurulları, o 365 günün bilançosunu inceleyecek mi? Sahi nereye harcandı o 38,5 milyon Euro tam olarak?

KIZGINLIK, HAYAL KIRIKLIĞI, ENDİŞE

Ben bu satırları yazdığım sırada dünyada Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 850 bindi. Siz okurken 9 milyona dayanmış olmalı. 184 farklı ülkeden 465 bin hastayı kaybettik. Türkiye’de halen 22 bin aktif vaka var, bizim de kaybımız 5 bine yakın. Fahrettin Koca, 100 gündür sosyal mesafenin önemini anlatmak için türlü yollar deniyor. Kahraman sağlık personelimiz kendi canları pahasına virüsle savaşıyor. Ve onların bu çabasına verilebilecek en büyük zarar, toplu faaliyetler. Premier Lig başladı. Şimdilik deplasmanlı. Ancak tek bir stat çevresinde bile toplanma olursa federasyon, maçları tarafsız sahalara taşıyacak. Premier Lig’de şu ana kadar sorun yok. Süper Lig’de de her şey yolunda. Ancak Olcay Şahan’ın hafta içinde gazetelerde çıkan sözlerini okuyunca gözlerime inanamadım: “Stadımızın üstü açık. Taraftarımız bizi desteklemeye gelebilir” demiş Olcay. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kızgınlık, hayal kırıklığı, endişe... Birçok duygu bir arada. Bu çağrıyı yapan adam milli bir futbolcu. Ve 33 yaşında.

HAVA FİŞEĞİN CEZASI OLACAK MI?

İzinsiz havai fişek kullanımı, TCK 170’inci maddeye göre suç değil mi? Bu ülkede genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması cezalandırılıyor, öyle değil mi? Dün 6 dakika boyunca havai fişek patlatanlar hakkında umarım işlem yapılmıştır.