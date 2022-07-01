Hakemler mal beyanında bulunacak

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Liglerin başlamasına fazla zaman kalmadı. Sayılı haftalar var. Ama ortada henüz Merkez Hakem Kurulu yok. Bu konuda çeşitli rivayetler var. Sanırım bugün yarın resmiyete kavuşacak. Hakemler henüz yeni sezon için start vermese de onlarla ilgili olarak TFF yönetiminin gündeminde tıpkı ‘Yapay Zeka’ gibi enteresan bir çalışma daha var... O da; uzun yıllardır defalarca gündeme gelen ancak bir türlü hayata geçmeyen hakemlerin mal beyanında bulunma zorunluluğu. Sanırım bu defa uygulanacak. Sadece Süper Lig’de değil, 1. Lig’de görev alacak tüm klasman hakemleri her yıl mal beyanında bulunacak. Peki gerekçe nedir? Neden böyle bir şeye gereksinim duyuldu, onu bilemiyoruz. Ama bunun 2 sebebi olabilir.

1- Hakemlerle ilgili tanımlama net

Birincisi; geçmişte de bu konunun sık sık gündeme gelmesine sebep olan, hakemlerin hem anayasaya hem de kanuna göre kamu görevlisi sayılmaları. Çünkü kitap, “Spor müsabakalarında görev yapan hakemler, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı suç işlenmesi halinde kamu görevlisi sayılırlar” diyor net bir şekilde. Bu sebeple hakemler her yıl tüm kamu görevlileri gibi mal beyanı vermek zorundadır.

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2- Kulaktan kulağa dolaşan iddialar

Bir diğer muhtemel sebep; bazı hakemlerle ilgili özellikle geçen yıl gündeme gelen gayrimenkul alım-satım iddiaları... Özellikle hakemlik camiasında kulaktan kulağa dolaşan bu iddiaların medyaya yansıması ile artan dedikodular. Bazı hakemlerimizin, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, futbol ailesinin yakından tanıdığı bir isimden satın aldığı ev ve ofisler. Bunlar bizim tahminimiz. Dediğimiz gibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun bu radikal kararının gerekçesi ne bilemiyoruz. Bu aktardığımız gerekçelerden biri de olabilir, başka bir şey de... Bunu zamanla öğreniriz.

Yapay mı, yatay zeka mı?

Geçen yıl moda; ‘Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu’ idi. Bu yıl ki moda; Yapay Zeka! Anlayacağınız çalışma grubu da, David Elleray raporu da ‘out’, şimdilik Yapay Zeka ‘in’ durumunda. Bakalım şu hakemlikli ilgili hokus pokuslar nerede duracak, hayırlısıyla!.. Geçen yıl yaşananlar ortada... TFF ile Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa oluşturdurduğu çalışma grubu ve yapılan zirveler.

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İngiliz usulü değil, Türk işi operasyon

Akabinde bu işlerin uzmanı David Elleray ile yapılan danışmanlık anlaşması ve çalışmaları. Sonrası malum; İngiliz operasyonu yerine, Türk işi operasyon! Ve hakemlik müessesesinin allak bullak oluşu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konuya hakem işinden daldı büyüklerimiz. Nasipse bu defa onlarla ilgili Yapay Zeka’yı deneyeceğiz. Olur, olmaz bilemem çünkü o konuyu çözecek bir zekaya sahip değilim! Bana kalırsa bırakın yapay mapay zekayı, yatay zekadan normal yoldan ilerleyin derim. Sonuçta kodlamayı yapacak olan bir insan...Ne kodlarsan o çıkacak karşıdan.

Hokus pokus yaptınız

UEFA’sı, FIFA,’sı, IFAB’ı, işin uzmanları yıllarca üzerinde çalışmış, deney yapmış, bırakın yeni icatları... Kitaba uymanız kafi. Yeter ki o MHK’yı bilgili, deneyimli uluslararası tecrübeye sahip, liyakatli, saygın ve doğru insanlara teslim edin. Bakın dün hokus pokus yaptınız, kaş yapayım derken göz çıkardınız. Bir gözünü kör ettiniz, hakemliğin. Bırakın diğer gözü de kör edip bitirmeyin onları. Sık sık değişen MHK’lar, beraberinde değişen uygulamalar, içtihatlar. Haliyle hepsinin yoğurt yemesi farklı. Affedersiniz ama maymuna çevirdiniz çocukları. Tepelerinden inin arkadaş!

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David Elleray meselesi

Türk futbolunun gündem madelerinden biri de şu ünlü David Elleray meselesi... Raporunu hazırlayıp sunan ve haziran ayında TFF ile sözleşmesi sona eren David Elleray ile büyük bir ihtimal yola devam edilmeyecek.

Kulüplere para müjdesi

Riva’dan kulüplere bir güzel haber: Yeni sezonun yayın parası peşinatları 5 Temmuz Salı günü kulüplerin banka hesaplarına yatacak.

Yüzde 10'dan 30'a çıkarılma kararının gerekçesi tribünlerin dolması

TFF’nin yeni projelerinden biri de statlarda giderek azalan seyirci sayısını artırmak için proje bir komisyon oluşturarak bir çalışma başlatması. Bunun ilk ayağı düne kadar yüzde 10 olan misafir seyirci kapasitesi yüzde 30’a çıkartılarak yapıldı. Bir diğer üzerinde çalışılan olay da yine müsabakalar öncesi konserler verilmesi gibi farklı aktiviteler. Bunlar komisyonun çalışmasına göre netleşecek.

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TFF'de şişkin kadrolar ve maaşlar operasyonu

Başkan Mehmet Büyükekşi’nin Riva ile ilgili bir diğer gündemi de; şişkin kadro ve şişkin maaşlar. Sayın başkan bu konuda acele edip yanlışa düşmek istemiyor. Konuyla ilgili dışarıdan bir insan kaynakları firmasıyla anlaşma yapılacak. Söylenene göre; üç aylık bir çalışma ve inceleme sonrası personel operasyonu gerçekleşecekmiş. Anlayacağınız bugünden yarına bir operasyon durumu yok Riva’da.

Rezerv Lig topal lig olmasın

Yıllardır gündemden düşmeyen bir olaydır şu Rezerv Lig meselesi. Her sezon başı gündeme gelir. Sonra kapanır gider konu. Kulüpler tarafından rezerv takımla asıl arzulanan; takımlarının alt liglerde yarışması ve futbolcularının gelişmesidir. Sayın Nihat Özdemir döneminde bu konuda yapılan girişim o ligdeki takımların “Haksız rekabet olur” gerekçesiyle bu işe karşı çıkmaları nedeniyle tıkanmıştı.

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Geçen yıl son anda iptal edildi

Sonrası bu iş bugünkü gibi ‘ayrı bir lig olsun’a dönüştürüldü. Ve 2020-21 sezonu öncesi yine bugünkü gibi birçok Süper Lig takımından gelen talep doğrultusunda TFF resmi sitesinden ‘Rezerv Lig başlıyor’ diyerek duyurusunu yaptı. Statüsü şusu pusu her şeyi hallediliyordu ki, tam o sırada 20 takımdan sadece 4’ünün “Biz varız” demesiyle bir anda her şey çöpe gitti. Kısacası başlamadan bitti rezerv lig hayali.

Bazıları için ilaç gibi ama...

Yeni TFF önceki gün Rezerv Lig’in 19 takımla başlayacağını duyurdu. Statüsünün yazılma aşamasında olduğunu önümüzdeki günlerde detayların paylaşılacağını açıkladı. Ama bana sorarsanız konu bazı kulüpler açısından sıkıntılı. Bildiğim, toplantıda 13 kulüp “Biz varız” demiş şifai olarak. Altı takım da “Biz yokuz” demişler. Hatta “Biz varız” diyenlerden bir kaçı da sonrasında yaptıkları hesap kitaptan sonra “Katılmasak mı acaba!” noktasına gelmişler. Evet bu konu bazıları için ilaç. Özellikle büyük kulüplerimiz için. Ama bazıları için ise büyük bir külfet. Ya o külfeti TFF karşılayacak ya da o lig topal başlayacak. Umarım TFF’nin umduğu ve duyurduğu gibi olur.

Makam arabalarını iade edip kulüpler için otobüs alacaklar

TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi şu geride bıraktığı iki haftada epey bir mesafe katetti. Ciddi radikal kararlar aldı, almaya da devam ediyor. Sanırım Riva’yı bir kentsel dönüşüm süreci bekliyor. Sayın başkan birçok alışkanlıkları değiştirmek istiyor. Umarım şevki kırılmaz.

TFF yönetimlerinin yumuşak karnı

Mesela TFF yönetimlerinin yumuşak karnı, şu Mercedes makam arabası meselesi. Konunun sık sık sosyal medyaya taşınarak TFF yöneticilerinin küçük düşürülmesi. Sayın başkan Büyükekşi o konuya da el atmış, hem da bakın nasıl...

Düşüncesini ilk toplantıda açıkladı

Henüz ilk toplantıda, “Arkadaşlar bu arada size, şahsımla ilgili aldığım bir kararı aktarayım. TFF Başkanı olarak kendi şahsi arabamı ve kendi şahsi makam şoförümü kullanacağım, bilginiz olsun” demiş, sayın başkan. Ardından yönetici arkadaşları da, “Aynı şey bizim için de geçerlidir” diyerek destek çıkmışlar, başkana. Sayın başkan da TFF yönetimiyle başlayan bu anahtar bırakma olayını Riva’nın geneline uygulayarak bir geri dönüşüm projesine dönüştürmek istiyormuş. O da şöyle. TFF’ye anlaşma gereği tahsis edilen bu makam araçlarını sponsor firmaya geri vererek onların yerine otobüs alıp bunları da futbol takımlarına tahsis etmek. Güzel, şık bir fikir.