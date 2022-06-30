Kerem Aktürkoğlu'nun '4 yılım çalındı' sözlerine Emre Belözoğlu'ndan cevap: Ben de anlatsam 250 sayfa kitap yazarım

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Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun geçen haftalarda muhabirimiz Ali Naci Küçük'e Başakşehir'de geçirdiği dönemde yaşadıklarını anlattığı röportajdaki sözleri hakkında konuştu.

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 28 Nisan günü muhabirimiz Ali Naci Küçük'e verdiği röportajda Başakşehir döneminde yaşadığı sıkıntılarla ilgili konuşmuş ve '4 yılım çalındı' demişti.

'4 YILIM ÇALINDI'



Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir'de yaşadıklarını anlatırken, "Bu konuyu hiç konuşmadım. Çünkü yaşadıklarımı unutmak istedim. Belki ağır olabilir ama ben 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. Başakşehir U17'de oynuyordum. Çok güzel bir sezon geçiriyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, ilk defa oseviyede oynadım. Beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi,askerlik gibi rütbecilik vardı. Sen şusun, ben buyum, küçüksün, haddini bileceksin, sesini çıkarmayacaksın şeklinde şeyler vardı. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam. Bu tavır beni sindirdi. Allah'ın ne olur bugün antrenmanda ayağıma top değmesin diye dua ederdim. Beni sakatlayacaklar diye korkuyordum. 16-17 yaşında bir futbolcu şu kafayla antrenmanlara çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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İSİM VERMEK BANA YAKIŞMAZ

Aktürkoğlu, o dönem kulüp yapısıyla ilgili eleştirilerini "Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Üstündeki yeleği yırtacak! Duvarları kıracak! Seni tehdit edecek! Böyle bir şey yapsanız o takımdaki diğer futbolcuların, hocaları, yöneticilerin tepkisi nasıl olur? Nasıl tepki olur? Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur. Takım çok iyi gittiği için kimseyle konuşamadım. Detaylara çok girmiyorum. Yaşadıklarımın fazlası vardır azı yoktur. İsim vermek bana yakışmaz. Çünkü futbolu bırakanlar var, hala devam edenler de var. Onlar futbolda olmaması gereken insanlar." sözleriyle sürdürmüştü.

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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN CEVAP: 250 SAYFA KİTAP YAZARIM

Vole Youtube kanalına konuşan Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun gündem yaratan o sözleriyle ilgili soruyu da cevapladı. Belözoğlu, “Ben de Kerem Aktürkoğlu gibi kulüpleri şikayet etsem 200-250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki o sıkıntıları sadece o yaşadı." dedi.



"KEREM PANİKTİ, ÇOK TOP KAYBEDİYORDU"

O dönem Kerem Aktürkoğlu ile Başakşehir'de beraber görev yapan Belözoğlu, "Kerem'in ne yaşadıklarını bilmiyorum. Açıkçası o dönem güçlü bir takım vardı fakat daha dış etkenlerden etkilenen oyuncu imajı vardı. Panikti, çok top kaptırıyordu. Kiralanma süreçleri oldu vs. Bugün birçok teknik adam veya futbolcu sıkıntılar yaşamıştır. 4 sene derken neyi kastetti bilmiyorum. Ben de anlatsam Kerem Aktürkoğlu kadar 250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki sıkıntıları bir tek o yaşadı. Mesleki olarak bir yerlere gelmiş birçok insan sıkıntılar yaşamıştır. Bu hatayı yapmış bir ağabeyi olarak söyleyeyim. Konuşurken 'Onlarla hesaplaşacağım, bunları unutmadım' bakış açısını kullanmaması gerek." şeklinde konuştu.

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