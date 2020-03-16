Yumurtasız omlet

OYNAYAN takımlar Süper Lig’in 1 ve 2. sıralarını işgal eden takımlar. Ve de akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçı da keza aynı şekilde. Belki bir taraftarın sezon boyu en fazla görmek istediği hafta. Neticede, yani atmosferini yaşamadığın, futbolun tempolu mu pozisyonlu mu, çekişmeli mi geçtiğini çok rahat hissedemediğimiz bir 90 dakika.

HAKEMiN iŞi KOLAYLAŞTI

AMA hissettiğimiz çok güzel bir şey şampiyonluğuna oynayan 2 takım futbolcularının saha içinde son derece olumlu davranışları, birbirlerine saygıları hem kendilerinin hem de karşılaşmanın hakemi Fırat aydınus’un işini kolaylaştırdı.

2 STOPER DEMBA BA’DAN UZAK KALINCA

BAŞAKŞEHİR golünde Trabzonspor’un iki stoperinin bu kadar kritik bir pozisyonda Demba Ba’dan bu kadar uzak kalması golü getirdi. Genellikle Trabzonspor’un daha baskılı göründüğü bir maç, Galatasaray’ın da beraberlik durumunu çok etkilemeyeceği bir sonuç oldu. Bu yazıyı yazarken Galatasaray maçı oynanmadı ama ne olursa olsun Galatasaray bu sonuçla en azından psikolojik olarak Beşiktaş karşısına çok stresli çıkmayacaktı.