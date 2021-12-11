'VAR' yasaklılarından henüz ses yok

Geçen hafta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un maçlarının VAR hakemiydi. Yani bir haftada 3 maç!..

SADECE BİRKAÇ İSİM

VAR kadrosunda olup sezon başından bu yana gayet başarılı giden sadece birkaç isim var. VAR kadrosuna istekleri dışında alınıp sonrasında uzaklaştırılan 3 isme dair (Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat, Koray Gençerler) MHK eski başkanı Serdar Tatlı’nın raporu olduğu söylenmişti; MHK bu isimleri seminere çağırmadığı gibi görev de vermiyor. Futbol Federasyonu, MHK ve Serdar Tatlı’dan 3 isimle ilgili ne zaman açıklama gelecek?

“Kadro seçiminde yanlış yapmışız”, “VAR’da şu hataları yaptıkları için cezalandırıldılar”, “Türk büyükleri öyle istedi” seçeneklerinden hangisi olursa olsun fark etmez.

TÖHMET ALTINDALAR

Önemli olan bu isimlerin halen kamuoyu nezdinde töhmet altında bırakılıyor olmaları. Rapordan VAR koordinatörü Barış Şimşek’in de bilgisi olduğu iddiaları var. Şimşek uzun yıllar birlikte ter döktüğü arkadaşları için bir açıklama yapacak mı yoksa VAR Koordinatörlüğü, Hakem İşleri Müdürlüğü, mentorluk, UEFA gözlemciliği gibi çok yoğun mesaisinden dolayı vakit bulamıyor mu?

VAR VE AVAR'IN BAŞARISI İÇİN GÖREVLENDİRMELERİ ADİL YAPMAK ŞART

VAR’da kadro ve atama tartışmaları sürerken AVAR’da da farklı sıkıntılar var. IFAB’ın tavsiyesi; AVAR’da yardımcı hakemlerin görev alması. Ayrıca alt klasmanlarda sertifika sahibi olanlar da görev alabiliyor

HASSAS DAVRANILMALI

2020-21 sezonunda havuz klasman sistemi varken 90’a yakın yardımcıdan sadece 15’i AVAR’da görev almıştı ki uyarımızla bir nebze düzelmişti. Bu sezon Süper Lig yardımcı hakem kadrosundaki 50 isimden sadece 16’sı AVAR koltuğuna oturabildi. Zaten yarısına yakınının sertifikası yok. AVAR’da hem sertifika sayısını artrmakta hem de görevlendirmeleri biraz daha hassasiyetle ve adaletli yapmakta fayda var.

YENİ MHK'NIN MESAJI NE OLACAK?

Son düdük çaldığı maç 8. haftada RizesporGalatasaray olan Ali Palabıyık’ın, FIFA’nın 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenecek olan Kış Semineri’ne çağrılmadığı kesinleşti. Riva’daki görüşmemizde değerlendirmelerim için “Great picture for me! (Benim için çok güzel bir analiz oldu)” tepkisini veren Sayın David Elleray, “UEFA, federasyonların isteğine göre maç vermemezlik yapmaz” diyor olsa da Ali Palabıyık seminere bile çağrılmadı. Halis Özkahya’nın yerine FIFA listesine Zorbay Küçük’ün alındığı belirtiliyor. Ali Palabıyık’ın yerine de acaba yeni bir isim mi göreceğiz?

AKŞAMDAN SABAHA TIMBIRTIP!

Kulüpler Birliği toplantısından 14 kulübün ilk yarının sonuna kadar hakem konuşmama kararı çıkmıştı. Ertesi sabah, toplantıda yer almayan 6 kulüp arasından ilk itiraz Beşiktaş’tan gelmişti. Ardından Galatasaray, maç sonunda direkt eleştirmişti. Demek ki pazarlıkla iyilik olmaz, hatta eski bir deyimle padişahın yasağı üç gün sürer.

MAÇ BAŞINA 3 EURO'YA HAKEMLİK YAPMA DÖNEMİ BİTİYOR MU?

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Düşmez, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun genel kurulunda tek aday olarak yeniden başkanlığa seçildi. 4 yıllık icraatlarını paylaşarak amatör sporlara hizmetlerinin artacağını belirtti.

GÖNÜLLÜ KAMU HİZMETİ

Sayın Başkan, altyapı sorunu hakemlikte de var... İllerde hakem kursları açılmaya başladı, başvuru beklentinin altında. Amatör liglerdeki hakem ve gözlemcilerin 2017’den bu yana değişmeyen ücretleri komik hale geldi. Süper Amatör Lig’den U19, U17 liglerine kadar 55 TL ile 95 TL arasında maç başı ücret alıyorlar. Yani 3 ile 6 Euro arası! Maçlar evlerinin yanındaki arsada oynanmıyor. Statlara ulaşımı ve masrafları düşündüğünüzde bu iş tamamen gönüllü kamu hizmetine dönüşüyor!

SELÇUK HOCAM VE NECATİ HOCAM 'SAHAKO'YA HOŞ GELDİNİZ!

Süper Lig’de teknik direktörlüğe dair sorunlar gani. UEFA Pro lisansı olmayıp takım çalıştıranlar, takım sayısının çok üstünde değişen teknik direktörler ilk akla gelen problemler.

VİZYON MESELESİ

Geleceğe dair ise daha büyük derdimiz var. Lisans zaman içinde kurslarla temin edilir, teknik direktör değişim sayısına TFF gün gelir kural koyabilir lakin vizyon nasıl kazanılır, işte asıl sorun bu. Geleceğin teknik direktörü olmaya aday isimleri Necati Ateş ve Selçuk İnan, Fatih Terim’in cezalı olduğu maçların sonunda uzatılan mikrofonlara konuştular. Ne mi söylediler? Tabii ki hakem! ‘Sadece Hakem Konuşanlar’ (SAHAKO) kulübüne hoş geldiniz!