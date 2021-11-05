Özdamar’ın atanması: Yeni yüzler kulübü mü, yeni bir yok oluş mu? 

Sözde “Derdimiz sistemle, isimlerle işimiz yok” diyen TFF ve Kulüpler Birliği’ne rağmen ‘geleneksel MHK değişim şenliği’ geçen hafta yaşandı. Kulüpler Birliği’nin haberi olmadan atanan yeni MHK, pazar günü görev dağılımı yaptı. Süper Lig maçlarını atayan Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) belirlendi.

ÇEBi MESAJI VERMiŞTi

Başkan Ferhat Gündoğdu, başkan vekili ahmet şahin ve Yunus Yıldırım üçlüsünden oluşan kurulun ilk atamaları bu hafta gerçekleşti. Beşiktaş-Trabzonspor maçında Erkan Özdamar görevlendirildi.

Beşiktaş Başkanı sayın Ahmet Nur Çebi, hafta içinde “Hakem hataları ayyuka çıktığında bir MHK’nın kellesi gidiyor. Bunlar işi çözmüyor. İşin başındaki sorun hakemlerdir, TFF ya da MHK değildir. Bırakın kardeşim, genç hakemler gelsin. Yapacaklarsa onlar hata yapsın. Yeni bir sistem kuracağız, genç hakemler gelsin” açıklamasını yaptı. Bu nedenle MHK’nın ilk atama haftasında vereceği mesaj önemliydi. Atamalara baktığınızda Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Yaşar kemal Uğurlu, Ümit Öztürk gibi isimler dikkat çekerken, kritik maçta 33 yaşındaki Erkan Özdamar’ı görüyoruz.

NUMANOĞLU VE ŞiMŞEK’iN BAŞINA GELENLERi UNUTMAYIN

Büyük ve kritik maçların hakemleri özeldir. Her hakemin zorluğu yüksek maçları yöneteceği zamanlar tecrübe kazandıkça gelecektir. Bir hakem için doğru zamanı ve maçı oturtamazsanız hem hakemi kaybedersiniz hem de takımları erken karşınıza alırsınız. Geçen sezon başında da “Yeni yüzler istiyoruz” talebini MHK’ya ileten kulüplerimiz değil miydi? Kariyerinin daha 9. maçında F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananların T. Kaan Numanoğlu’nun hanesine nasıl yansıdığı unutuldu mu?

ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Fenerbahçe-Başakşehir gibi dönem ve zorluk olarak kritik maçta Bahattin Şimşek’in kötü yönetimi sonrası başına gelenler? Kabahat sadece bu hakemlerin miydi? Yoksa doğru zaman-doğru atama ilkesinden uzaklaşıp, altın yumurtlayan tavukları erken kesen MHK’nın mı? Onlar da aynı motivasyonla vermemiş miydi?

PLAN, PROGRAM, PRENSİP

Her kurul kendi planı ve programı içinde davranmalı. Prensipleri olmalı. Kulüp, TFF, medya reaksiyonlarına ilk günden karşılık vermeye çalışmak doğru değil. Böyle başladığında istekler bitmedikçe akıl devre dışı kalıyor. Kurullar değişiyor, tepkisel atamalar değişmiyor. UEFA’nın, hakem eleştirilerine karşı Servet Yardımcı’ya verdiği cevabı hatırlayalım: ”Herkes kendi işine baksın.” Öncelikle kulüpler, aylardır birlik olduğunu sandıkları vakıfta gerçek kararlılık sağlayıp MHK’yı kısır yapısından kurtarsın.

FIFA LiSTESi DEĞiŞTiRiLECEK Mi?

Bu maçı çok iyi yönetirse MHK bir şey ispat etmiş olacak mı? Hayır. Zamanlama itibarıyla risk taşıyor. Diğer yandan da şeytanın avukatı diyor ki; önce Trabzon-F.Bahçe’de ali şansalan, ardından Beşiktaş-Trabzon maçında Erkan Özdamar gibi yeni isimler arayan TFF’nin FIFA listesine dair değişiklik düşüncesi mi var? FIFA listesinin gönderildiği şu günlerde bu arayışlar Avrupa’ya mı yönelik diye düşünmüyor değilim.