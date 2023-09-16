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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi TanırlıYazarın Tüm Yazıları

Milli takımlar son bir haftada 9 maçın 7'sini kaybetti

#Milli Takım#Boey#Kuntz

Prim kavgası ve akıl almaz olaylarla EURO 2016... Ne oynadığımızı anlayamadan sıfır çektiğimiz EURO 2020... Ve UEFA’nın ‘katılmayan ülke kalmasın’ formatına büründürdüğü EURO 2024 öncesi halimiz...

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‘Alman’ olarak gelip, taktik ve kadro olarak ne yapmak istediği anlaşılamayan, nihayetinde masaya vurup konuşarak bizleşen(!) Stefan Kuntz... 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası zaferlerimizle nostaljiye devam.

HAZİN MİLLİ KARNE

Futbol milli takımlarımızın son 1 haftadaki talosu şöyle:

Son 1 haftadaki tablo:

- 1-1 Ermenistan (A Milli)
x 2-4 Japonya (A Milli)
x 2-3 İrlanda (U21)
x 0-2 İtalya (U21)
x 0-2 Ukrayna (U18)
x 0-3 Çekya (U18)
+ 1-0 İsviçre (U18)
x 1-2 Azerbaycan (U17)
x 0-2 Venezuela (U17)

VAR'DA EN ŞANSLI TAKIM HATAYSPOR, EN ŞANSSIZI ALANYASPOR

“Hadi gel köyümüze geri dönelim, Fadime’nin düğününde halay çekelim” diyerek şenlenmek istesek de ilk 4 hafta ağırlıklı olarak ‘Dead Silence (Ölüm Sessizliği)’ dinledik. Gergin kulübelere ‘sıfır tolerans’ kapsamında uçuşan kartlar, sahada bitmek bilmeyen itirazlar, spikerlerden “Oyun faullerle sık sık duruyor” sesleri, VAR neden karıştı/karışmadı tantanası, hakemlere eleştiriler.

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NEREDE KALMIŞTIK?

· 37 karşılaşmada 15 kez VAR müdahalesi oldu (Premier Lig’de 39 maçta 6, Bundesliga’da 27 maçta 9 kez VAR müdahalesi).

· VAR’da en kazançlı Hatayspor oldu. Adana Demirspor maçında hem rakibin golü iptal edildi, hem de VAR müdahalesiyle penaltı kazandılar. Alanya deplasmanında da yedikleri gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

· En şanssız takım Alanyaspor... Hatayspor ve Başakşehir karşısında golleri iptal edildi, Rize deplasmanında Oğuz’un sert müdahalesi VAR uyarısıyla kırmızı karta dönüştü.

Milli takımlar son bir haftada 9 maçın 7sini kaybetti

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İLK 4 HAFTADA HAKEMLERİN EN ÇOK KONUŞULDUĞU MAÇLAR

Beşiktaş'ın Pendikspor maçında misafir takım son anlarda VAR müdahalesi ile penaltı kazanarak 1 puanı kurtardı. Ancak skor 1-0’ken yardımcı hakem Ogün Kamacı’nın kornerden gelen ve golle sonuçlanan pozisyona ‘aut bayrağı’ çekmesi çok tartışıldı. Genel kanı, çıkmadığı yönündeydi. Pozisyon sonlanmadan bayrak çekmesi de skandaldı.

ATAK BAŞLANGIÇ FAZ HATASI

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Fenerbahçe'nin Gaziantep maçında hem penaltısı iptal edildi, hem de penaltı kazandı. Samsun deplasmanında Fred’in golü atak başlangıç fazındaki ofsayta takıldı.

2 GOL İPTAL, 1 GOL GEÇERLİ

G.Saray'ın VAR siftahı da Gaziantep maçında gerçekleşti. Ofsayt ve elle oynama gerekçesiyle iki golü iptal edilirken, İcardi’nin iptal edilen golünde VAR’dan “ofsayt yok” kararı çıktı.

TRABZON'UN GOLÜ KURTULDU

Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında ofsayt bayrağıyla iptal edilen golü, VAR’dan döndü.

ALELACELE MAÇ ATAMASI

Abdülkadir Bitigen, Pendikspor-Alanyaspor’da penaltı kararını VAR’ın uyarısıyla tekrar izlemesine rağmen değiştirmedi. Goller 88 ve 90+3’de geldi. Bitigen, Konfederasyon Kupası play-off rövanşında Partizani-Astana maçını perşembe akşamı yönetip, alelacele cumartesi bu maçta yüce yapay zeka tarafından görevlendirilmişti!

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İKİ PENALTI ATLANDI

VAR’ın çok eleştirildiği maçlardan biri Ankaragücü-Fenerbahçe oldu. 65’de Kitsiou’nun Fred’e; 90’da Osayi-Samuel’in Hanousek’e ceza sahası içindeki bariz faullerine kayıtsız kaldı.

SACHA BOEY TOPU PATLATTI

Atilla Karaoğlan, Galatasaray-Trabzonspor’da ilk 45’te kartına başvurmazken, ikinci 45’te 7 kez kullandı. 45+1’de Boey’in ayağının altındaki topun patlaması ilginç görüntülerdendi.

#Milli Takım#Boey#Kuntz
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