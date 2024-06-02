İşte sezonun VAR raporu

Haberin Devamı

VAR, dünyamıza girdiğinden bu zamana 5 yılı geride bıraktık. Sadece bizde değil, Avrupa’nın büyük liglerinde ve hatta UEFA hakem seminerlerinde dahi tartışmalar büyüdü. Fırçalardan nasibini elit kategorisi hakemler de aldı. Bundesliga ve Premier Lig’de VAR’ın geleceği sorgulandı, İngiltere’de VAR özürleri uçuştu. Hakemliğin derdi azalacak sanılırken, nurtopu gibi dertler çıktı.

YANGIN DAHA DA BÜYÜDÜ

Bizim gibi futbol kültürü olmayan ülkelerde ise yangın daha da büyüdü. TFF’nin de geçtiğimiz iki sezon boyunca yaptırımlardan ve yapıcılıktan uzak yaklaşımı, sadece hakemler üzerinde dünyada benzeri olmayan denemeleri de tuzu biberi oldu. Temel sorunlar yerine hakemlikle uğraşması bugünlere davetiye çıkardı.

Kaderin cilvesi, yabancı VAR’lar dünyamıza girdi girmesine lakin düşme ve şampiyonluk hattında 33, 34 ve 37. haftalarda skandal kararlarla pek de iyi sonuç vermedi. İşte Süper Lig’de 2023- 24 sezonunun VAR raporu:

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'de Arda Güler tarihe geçti Haberi görüntüle

HATAY, LEHiNE ÇIKAN VAR KARARLARINA RAĞMEN KAZANAMADI

VAR müdahaleleri sonucu değişen karar sayısında en kazançlı takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Hatayspor oldu. Lehine/aleyhine farkları +6.

5 GALiBiYET, 5 BERABERLiK

Hatayspor en kazançlı 3 takımdan biri olmakla birlikte, VAR müdahalesi olan hiçbir maçı kazanamadı (5B-5M).

F.BAHÇE VE G.SARAY ÇOK ÖNDE

VAR müdahalesini artıran en temel faktör rakip ceza alanında çok fazla gözükebilmek, topa sahip olabilmek. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu alanda en yakın takipçileri Beşiktaş’tan bile neredeyse 1.5 kat fazlasına sahip (Fenerbahçe: 1.350, Galatasaray: 1.288, Beşiktaş: 886).

Gözden Kaçmasın Toni Kroos kupayla veda etti Haberi görüntüle

ASLAN 15’TE 15 YAPTI

Galatasaray, lehine ya da aleyhine VAR müdahalesi fark etmeksizin 15 maçı da kazanmayı başardı.

KANARYA’DA 17’DE 13

Fenerbahçe ve Kayserispor, VAR müdahalesine en fazla maçta (17) tanıklık eden iki takım oldu. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 13’ünü kazanırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

EN ZARARLISI BEŞiKTAŞ

VAR’da sezonu en zararlı kapatan takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlıların 11 maçında 16 VAR müdahalesi gerçekleşirken, 5’i lehine 11’i aleyhineydi. Beşiktaş, bu maçlardan sadece 2’sini kazanabildi.

Haberin Devamı

TRABZONSPOR 10’DA 5

Trabzonspor’un 10 maçında toplam 12 VAR müdahalesi oldu. Bunların 5’i lehine 7’si aleyhine sonuçlandı. Bu 10 karşılaşmanın 5’inde bordo mavililer galibiyet aldı.

7 MAÇTA KARAR DEĞiŞMEDi

7 maçta VAR davetine rağmen hakemler kararlarından vazgeçmedi: Pendik-Alanya, Karagümrük-Hatay, KasımpaşaAdana Demir, Karagümrükİstanbul, Rize-Başakşehir, AlanyaRize, Adana Demir-Sivas.

TÜRK OLSA SOKAĞA ÇIKAMAZ KARiYERi BiTER LiNÇ EDiLiRDi

33. HAFTA: SiVASSPOR-FENERBAHÇE

VAR HAKEMi: Benjamin Brand (Almanya). · Skor 1-2, son saniyeler... Kaleci Livakovic, Djiku ve Manaj üçlüsünün pozisyonunda VAR müdahalesi.

34. HAFTA: PENDiKSPOR-KAYSERiSPOR

VAR HAKEMi: Francisco Jose Hernandez (İspanya). · Skor 1-2... Pendikspor’un nizami golünde, kanıt da sunamaz durumdayken elle oynama var diyerek gol iptali...

Haberin Devamı

37. HAFTA: GAZiANTEP-KARAGÜMRÜK

VAR HAKEMi: Bram van Driessche (Belçika). · Dk.83 ve skor 1-1... Papy Djilobodji’nin Karagümrüklü Rohden’in ayağına bariz bastığı pozisyonda penaltı için davet edilmemesi...

Üç VAR hakemi de misler gibi THY Business Class farkıyla Münih, Madrid ve Brüksel’e uçup, dertlerimizi de valizlerine koyup götürdüler. Ha bir de 1.400 Euro maç parası. Benden yana helali hoş olsun. Huzur bazen parayla ölçülmez.

Gözden Kaçmasın Jose Mourinho şimdiden kazandırdı Haberi görüntüle

FENERBAHÇE MAÇLARINDA ARTIK ‘ŞANS ALMALI’

Geçmişteki sıkıntı nedeniyle sadece bir kulübün maçlarına atanmayan tek isim Ali Şansalan (2021’deki Trabzon-Fenerbahçe maçı). Aynı sezon içinde skandal bir karar olduğunda belki bir nebze anlaşılabilir lakin ligin top 10 hakeminden birinin senelerce yasaklı olması kabul edilemez.

Haberin Devamı

‘iSTEMiYORUM’ DiYEMEZLER

Bir kulüp “Ben bu hakemi istemiyorum” diyemez. Bu seviyede bir hakem de “Ben Fenerbahçe maçları istemiyorum” diyemez.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) izin veremez; her hakem mazaret girsin o zaman, “Fenerbahçe ve Galatasaray istemiyoruz” diye. Ne güzel dünya! TFF, “Yapay zeka ile otomatik atıyoruz, objektifiz” diyemez.

SOYUNMA ODASINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

26. haftadaki Gaziantep FK-Samsunspor (1-1) maçı bitiminde Flavien Tait ile Djilobodji birbirlerine girdi. VAR’ın uyarısıyla hakem Zorbay Küçük pozisyonu izledi ve soyunma odasına giderek Papy Djilobodji’ye kırmızı kart gösterdi.

32. haftadaki Alanya-G.Saray (0-4) maçında henüz daha 18. dakika ve skor 0-0. Tartışmalı bir pozisyon dahi yokken neyin deparı bu yardımcı hakeme? Teknik direktör sorumsuzluğu ve kırmızı kart: Fatih Tekke.

Haberin Devamı

ROCKY BALBOA HAFTASI

12. hafta ‘Rocky Balboa’ filmi gibiydi. Olayların trajik tarafı ise bu hareketlerin hiçbirinde hakemlerin kart göstermemiş olması.

Karagümrük-Sivasspor’da, ev sahibi takımdan Güven Yalçın rakibine kafa attı;

Beşiktaş-Başakşehir’de Opoku, buldozer gibiydi, Zaynutdinov’un ağzını burnunu dağıttı;

Adana Demir-Fenerbahçe’de N’Diaye ile Rodrigues, Oosterwolde’nin boğazına sarıldı.