Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'de Arda Güler tarihe geçti

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Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Müsabakayı Carvajal ve Vinicius Junior'ın golleriyle 2-0 kazanan Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.
Tarihte ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcu Devler Ligi zaferi yaşarken Arda Güler tarihe geçti.
Dortmund maçının kadrosunda bulunan Arda Güler, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
BİR SEZONDA 3 KUPA
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 3. kupasını kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'yla ilk kupasını kazanan Arda Güler, LaLiga zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini de yaşadı.