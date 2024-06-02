×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'de Arda Güler tarihe geçti

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madridde Arda Güler tarihe geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 00:12

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid 15. kez kupayı müzesine götürürken milli yıldızımız Arda Güler tarihe geçti.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Carvajal ve Vinicius Junior'ın golleriyle 2-0 kazanan Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Gözden KaçmasınBorussia Dortmund - Real Madrid finalinden ekranlara yansımayanlarBorussia Dortmund - Real Madrid finalinden ekranlara yansımayanlarHaberi görüntüle

Tarihte ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcu Devler Ligi zaferi yaşarken Arda Güler tarihe geçti.

Dortmund maçının kadrosunda bulunan Arda Güler, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 

BİR SEZONDA 3 KUPA

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 3. kupasını kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'yla ilk kupasını kazanan Arda Güler, LaLiga zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini de yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!