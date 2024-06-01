Jose Mourinho şimdiden kazandırdı

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Evvela lig diyerek yola çıkan Fenerbahçe'de sezona Süper Lig'de galibiyet rekoruyla başlayan İsmail Kartal,

yine rekorlarla sona erdirdiği maratonu kupasız tamamlamanın burukluğuyla ayrıldı.

Kulübün tarihine ligde en çok puan toplayan teknik direktör olarak geçen deneyimli hoca,

lig tarihinde de en çok puan toplayan ikinci takımın hocası olma şanssızlığını yaşadı.

27 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı ligde 99 puanı hanesine yazdıran, 4 derbi kazanan, deplasmanda namağlup unvanını alan, rekortmen takımın mimarı olan İsmail Kartal, tarihi bir sezona tanıklık ettiğimiz yarışta kupalar kazanamasa da saygı ve takdir kazandı...

Yönetici şiddeditiyle sarsıldığımız, Süper Kupa işkencesiyle sınandığımız, ehil yönetimleri mumla aradığımız, adil rekabet nidalarının atıldığı lig maratonunda muvaffak olamasa da alkışlarla uğurlandı camiasından.

Ancak...

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Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takımın hakemlerden şikayetçi olduğu lig ve yönetimin aldığı Süper Kupa finali dışında Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda beklenileni veremedi İsmail Kartal...

Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos'a elenilmesinin yegane sorumlusu olan Kartal, Türkiye Kupası'nın da kaybedilmesinin de biricik sorumlusu olarak ayrıldı camiasından.

Şampiyonluğun dahi yetmediği bir camiada ikinciliğe rağmen onurlandırılan İsmail Kartal'ı zaferden eden sebepler ise ana plan dışında yetersiz planlama, esnek olamama ve değişimden kaçınma, karar verme süreçlerindeki yavaşlık, gerekli durumlarda risk alamama ve teknik ekip katkısının yetersizliği dışında oyun dışı yönetimin de değerli olduğu ligimizde bu görevlileri yerine getirememe olarak öne çıktı...

KARTAL'IN EKSİLERİ, MOURINHO'NUN ARTILARI

Sadece saha içindeki oyunun başarı için yeterli kriter olmadığı; rakip ve hakemler üzerinde baskı, medya ile ilişkiler, psikolojik savaş, kamuoyu ve camia ile kurulan iletişim, karizma, liderlik ve güçlü bir imajın çok değerli olduğu ülkemizde Kartal ve birçok teknik adamın yapamadığını yapmak için geliyor Jose Mourinho...

HAZIRLIKLI OLUN...

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"Filozof gibi düşünen, boksör gibi dövüşen, sivri dilli fenomen" başlıklı yazımızda yaptığımız, "Jose; stratejik dehasıyla, parlak zekasıyla, psikolojik taktikleriyle, motivasyon ustalığıyla, tutkusuyla, coşkusuyla, sivri dilli yanı, cesur ve kararlı tavrı, sahada rakiplerine korku salan jest ve mimikleri, kontrollü kışkırtıcılığı, provakatif bulunan açıklamaları ve iletişim kabiliyetiyle tam bir fenomen..." kısa özeti hatırlattıktan sonra çok da detaya inmeden Mourinho'nun Fenerbahçe camiası ve ülke futboluna getireceği hususlar hakkında bilgi vermeye çalışalım.

Kararlı yapısı, azmi, ilham veren tavrı, mücadeleci yanı ve tartışmacı kişiliğiyle hem soğuk hem sıcak savaşa hazırlıklı olun.

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Adanmışlığı, camiasına olan bağlılığı, duygusal zekası, motivasyon konuşmaları ve hitabet sanatıyla sarı lacivertli camiada büyük kenetlenmeye hazırlıklı olun.

Eleştiri ve baskıyla başa çıkmaktaki ustalığı, yenilgiyi ateşleyici olarak kullanan inatçı kişiliğiyle son ana kadar direnen bir takıma hazırlıklı olun.

Rakip takımlar, hakemler, medya konusundaki psikolojik stratejileriyle nam salmış Mourinho'nun akıl oyunlarına hazırlıklı olun.

İletişim becerisini yeri geldiğinde bir silah gibi kullanan Portekizlinin meydan okumalarına, düellolarına, kontrollü kışkırtmalarına hazırlıklı olun.

Açık sözlü ve net tavrı, sert ve keskin sözleriyle beklenmedik kontralara hazırlıklı olun.

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Detaycılığı, titiz analizleri, disiplin ve düzeni sağlamaktaki taviz vermez yapısıyla mükemmeliyetçiliğe hazır olun.

Mazisi, birikimi, becerisi, öz güven, ego ve büyük karizmasıyla otoriter bir anlayışa hazırlıklı olun.

Taktiksel sadakati, gidişata göre taktiksel esnekliği, birçok taktiksel varyasyonu ana dili gibi belleten

dehası ve deneyimiyle taktiksel bolluğa hazırlıklı olun.

Fiziksel dayanıklılık ve mücadeleciliği kabiliyetle birleştiren, hızlı ve etkin atak anlayışını katı takım savunmasıyla bütünleştiren mantalitesiyle sonuç odaklı oyuna hazırlıklı olun.

BÜYÜK TAKIM HÜCUM OYNAR SAÇMALIĞI

Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe'de işler iyi ya da kötü gitsin, sıklıkla eleştirel amaçlı kullanılan ve müşterisinin bir hayli fazla olduğu bir argüman: "Büyük takım hücum oynar"

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Yıllardır nedendir bilinmez, "Büyük takım hücum oynar" bezirganlığı Türk futbolunda geçerli akçe olsa da dünya futbol tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid'in savunma gücüyle Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi, bu söylemin ne kadar boş ve anlamsız olduğunun göstergelerinden biri...

Modern futbol bir bütündür; savunma güvenliği ve hücum stratejileri, taktiksel sadakat ve esneklik, teknik beceri ve fiziksel yeterlilik, analitik düşünme ve motivasyon, teknolojinin oyuna entegrasyonu, ileri düzeyde analiz ve veri kullanımı, psikolojik üstünlük ve küresel iletişim gibi saymakla bitmeyecek kadar çok unsur diğerinin tamamlayıcısıdır.

Büyük takım salt hücum oynamaz, üstün oynar!

Büyük takım salt hücum oynamaz, kazanan oyunu oynar!

Ve Mourinho bu saçmalığı yerle bir etmeye geliyor hazırlıklı olun...

Mini bir müzeyi andıran kupa koleksiyonuyla, 'başarı kazanmaktır' mottosuyla, her daim doyumsuz olan kazanma hırsıyla hangi kupa olur bilmem ama 3 sene içerinde kupa kazanmaya hazırlıklı olun Fenerbahçeliler.

VE ŞİMDEDEN KAZANDIRDI

Son olarak seçim arifesinde olan Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu olan Mourinho ile yapılan anlaşma, seçim öncesi Koç'un hanesine artı puanlar kazandırdı.