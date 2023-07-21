Hakemlerin yeni patronları, 8 Mart mağdurları

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Son 23 yılda 18 MHK değiştiren ülke... Geçen sezon yazılarımda en çok hatırlattığım cümleydi. Hakem yönetiminin bu denli sık değiştiği/değiştirildiği bir ortamda camiadan başarı ve istikrar beklemenin hayal olduğunu sıkça belirttim. 11 Temmuz 2023 tarihli Milliyet Gazetesi’nde Cemal Ersen, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıklamalarına yer verdi: “8 Mart olayı, hakemlerin üzerinden adeta silindir gibi geçmiş. Camia bölünmüş. Yeniden birlikteliği sağlamak için çaba harcıyoruz.”

Yeni MHK, ‘8 Mart darbesi’nin bittiğinin resmen ilanıdır ve TFF Başkanı’nın da camiadaki bölünmüşlüğü giderme politikası adına çok değerli bir adımıdır, kutlarım. Çünkü MHK’nın yeni başkanı Ahmet İbanoğlu ile 2 numarası Ünsal Çimen, 8 Mart’ta camiadan uzaklaştırılan 31 isim arasındaydı.

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Hatta yeni MHK’nın 3 numarası Tolga Özkalfa da, 8 Mart darbesinde yapılanlara tepkisini göstererek Süper Lig gözlemciliğini bırakmıştı. Yani yeni MHK’nın Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu’nun (PMİK) üç üyesi de 8 Mart mağduru ve karşıtı.

İŞTE YENİ MHK

AHMET iBANOĞLU (1958 Denizli Çivril, Öğretmen)

1981’de hakemliğe adım attı. Süper Lig’de 5 sezon görev yaptı. 13 yıl Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü idi. 16 yıl Süper Lig hakem gözlemciliği, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, 2 yıl Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu üyeliği yaptı. 2 kez MHK’da görev yaptı. Tecrübeli bir bürokrat.

ÜNSAL ÇiMEN (1959 Muğla Köyceğiz, serbest meslek)

Hakemliğe 1981’de başladı. 1990’da Süper Lig’e yükseldi. 1994- 1997 arasında FIFA kokartı taktı. 24 Nisan 2004’teki Rize-Akçaabat Sebat maçıyla Süper Lig kariyerini noktaladı. 260 profesyonel müsabakada görev aldı. Gözlemcilik ve eğitimcilik görevlerinin yanı sıra pek çok kez MHK’da yer aldı.

TOLGA ÖZKALFA (1977 Aydın Nazilli, diş hekimi)

Amatör Lig’deki Nazilli 5 Eylül Spor’da 4 yıl kalecilik yaptı. FIFA kokartı takan isimlerden oldu. 27 Ocak 2013’te Galatasaray-Beşiktaş maçıyla kariyerine derbi yazdırmayı başaran isimlerden oldu. İkinci kez MHK’da görev alıyor. Geçen sezonki VAR sorumluluğu görevinde önemli tecrübeler edindi.

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AHMET ERDOĞAN (1950 Yozgat, matematik öğretmeni)

Öğretmenlik dışında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni de bitirdi. Hakemliğe 1979’da başladı. 7 sezon alt klasmanlarda görev aldıktan sonra A klasmana yükseldi. 1995 yılında da hakemliğe veda etti. Gözlemcilik, EPAK üyeliği, İl Hakem Kurulu Başkanlığı ve daha önceki dönemlerde de MHK üyeliği yaptı.

SEFER ALTUNTAŞ (1953 Akçaabat, astsubay)

1979’da hakemliğe başladı. 7 sezon alt klasmanlarda görev aldıktan sonra Süper Lig’e yükseldi ve 7 sezon görev yaptı. 108 profesyonel maçta düdük çaldı. Eskişehir bölgesi hakemiydi. Hakemlik sonrasında gözlemcilik, İl Hakem Kurulu Başkanlığı, Bölge Hakem Kurulu üyeliği, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu üyeliği yaptı.

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ERHAN SÖNMEZ (1979 Bulgaristan, makine mühendisi)

Uluslararası bir şirkette yönetici. Hakemliğe 1996’da Bursa’da başladı ve 19 yıl hizmet etti. 7 sezon FIFA yardımcı hakemi kokartını taktı. Büyük maçlarda sık görev alan yardımcılardan biriydi. 2015’te hakemliği bıraktı. 2019’dan bu yana gözlemcilik yapıyordu. Bursa İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu.

SEÇiM DEMiREL (1976 Malatya, beden eğitimi öğretmeni)

21 yıl hakemlik yaptı. 2004-2015 arasında FIFA yardımcı hakemi kokartı taktı. Süper Lig’de görev alan ilk kadın yardımcı hakem. TFFHGD Kocaeli başkanlığı yaptı. Kadınlar UEFA U17 finali, Kadınlar UEFA U19 finali ve Kadınlar Şampiyon lar Ligi finalinde yardımcı hakem olarak görev yaptı. İki kez FIFA U17 Dünya Kupası’na gitti.

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ZiYA ÇETiN (1968 Kilis, İngilizce Öğretmeni)

Gaziantep Anadolu Lisesi’n de öğretmen olan Çetin, 1991’de hakemliğe başladı. 2001-08 arasında A klasmandaydı. TFF 1. Lig’de çok sayıda düdük çalarken, Süper Lig maçların da 4. hakemlik yaptı. Toplam 228 profesyonel maçta görev aldı. Bölgesel Hakem Kurulu üyeliği de yapan Çetin, MHK’da ilk kez yer alıyor.

iBRAHiM ÇINAR (1968 Uşak doğumlu, astsubay)

Hakemliğe 1989’da başladı, 14 yıl hizmet etti. Süper Lig’de de görev yaptı. Ankara İHK’da HAS sorumlusu, İHK Başkanlığı, 3. Bölge BHK üyeliğinde bulundu ve daha önce MHK üyeliğinde EPAK sorumlusu olarak görev aldı. Ulusal eğitimci ve Üst klasman göz lemcisi olarak görev yaptı. Bu 2. MHK dönemi.

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TFF YÖNETiMLERiNiN EN ZOR iŞi MHK KURMAK

Futbolun en kolay saldırılabilir ve sahipsiz öğesi hakemlikte MHK kurmak her daim çok zor. Bir bakıyorsunuz camianın en ağır abileri aynı kurulda yer alıyor, bir bakıyorsunuz kurulun 9 üyesi arasında hakem bulmakta zorlanıyorsunuz. Yıpranmamış olacak, 4 büyüklerin tepkisini çekmeyecek, hakemlik günlerindeki esamesi hayırlı anılacak, MHK başkan adayı olsa da kurul üyelerini istediği gibi seçemeyecek. Yani resmen 7 maçın 7’sinin de sonucunun yaver gidip A Milli Takım’ın 2016 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başarmasıyla eşdeğer! Ayrıca son yıllarda yaşananlardan sonra, camiaya uzun yıllar hizmet eden değerli isimlerin de kariyerlerini zedeletmeme adına göreve talip olmayı istememesi de cabası.