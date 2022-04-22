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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
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Çakır yalnız kalmamalıydı

#Cüneyt Çakır#Süper Lig#Tahkim

Hürriyet yazarlarından Murat Fevzi Tanırlı, daha önce liste dışı kalan hakemlerden yalnızca Cüneyt Çakır'a Süper Lig'de görev vermesini değerlendirdi.

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Tahkim’de davalarını kazanan ve klasmanlarına geri dönme hakkı elde eden hakemler adına Süper Lig’deki tek temsilci Cüneyt Çakır olmamalıydı.

Hele ki son haftalarda hakemlerin mevcut performanslarına bakıldığında, yasaklı hakemlerden en azından bir isim daha Süper Lig’de görev almalıydı. Haftanın fikstürüne bakıldığında takımların pozisyonları ve maçların önem derecesi açısından da görevlendirmeye müsait bir görüntü vardı.

8 Mart’tan bu yana tüm sürecin odak noktası Cüneyt Çakır ve Dünya Kupası üzerinde yoğunlaştığından, davasını kazanan diğer Süper Lig hakemlerinden en az birinin daha ilk günden görev alması sağlanarak ‘unutulmadıkları’ ve ‘değerli’ olduklarının mesajı verilebilirdi. Kısmet haftaya...

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