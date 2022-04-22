Çakır yalnız kalmamalıydı

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Tahkim’de davalarını kazanan ve klasmanlarına geri dönme hakkı elde eden hakemler adına Süper Lig’deki tek temsilci Cüneyt Çakır olmamalıydı.

Hele ki son haftalarda hakemlerin mevcut performanslarına bakıldığında, yasaklı hakemlerden en azından bir isim daha Süper Lig’de görev almalıydı. Haftanın fikstürüne bakıldığında takımların pozisyonları ve maçların önem derecesi açısından da görevlendirmeye müsait bir görüntü vardı.

8 Mart’tan bu yana tüm sürecin odak noktası Cüneyt Çakır ve Dünya Kupası üzerinde yoğunlaştığından, davasını kazanan diğer Süper Lig hakemlerinden en az birinin daha ilk günden görev alması sağlanarak ‘unutulmadıkları’ ve ‘değerli’ olduklarının mesajı verilebilirdi. Kısmet haftaya...