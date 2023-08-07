Aydınus, Çakır ve Palabıyık... Layıkıyla uğurlanan kaç hakemimiz oldu?

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Ali Palabıyık’ın hakemliğe veda haberini duyunca, ‘layıkıyla uğurlanan kaç hakem oldu’ sorusuyla hafızamı zorladım.

3 büyükler arasında yönettiği 33 derbiyle rekor sahibi Fırat Aydınus mu? Elbette hayır. Nihat Özdemir TFF’si-Ferhat Gündoğdu MHK’sı iş birliğindeki 8 Mart darbesi mağduru... Tahkim’de kazanılan zafer... Ve hazin final: Karagümrük-Alanyaspor maçıyla bomboş tribünler önünde, TFF ve MHK’dan bir Allah’ın kulunun gelme cesareti gösteremediği, iki kulübün seremonideki çiçekleriyle bir veda.

CÜNEYT ÇAKIR’IN BiREYSEL JÜBiLESi!

Dünya Kupası’nda 2 kez yarı final yöneten, Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Cüneyt Çakır mı? Elbette hayır. 8 Mart’ta uzaklaştırılıp Katar’a gitme şansı elinden alınan, dünya hakemlik tarihinde 3 Avrupa Şampiyonası-3 Dünya Kupası olmak üzere 6 turnuvaya giden ilk isim olma şerefi engellendikten sonra Gaziantep’teki milli maçla teselli edilmesine tav mı olacağız? Hatta Tarık Ongun’suz ve Bahattin Duran’sız, kalpleri yaralayan ‘bireysel’ jübileye mi sevineceğiz?

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SADECE ABiTOĞLU iÇiN TÖREN YAPILDI

Zor maçların ve derbilerin 3. sıradaki hakemi Bülent Yıldırım mı? Elbette hayır! Bundesliga’nın en iyilerinden Deniz Aytekin’in dahi gelişimi konusunda minnet duyduğu, devlet kademesindeki bunca yıllık tecrübesiyle değerli bürokratlardan Yıldırım’a derbi sonrasında kapı gösterilmesi mi?

Açıkçası, köpük partisiyle omuzlara alınan ve hemen her futbolcunun sevgilisi olan Mustafa Kamil Abitoğlu dışında bir isim akla gelemiyor. Güzel jübileler için tarih sayfaları 90’ları işaret ediyor: Özcan Oal, Haşim Gökalp, Yahya Diker, Yusuf Namoğlu, Yavuz Karaozan isimlerini görmek mümkün.

FiLMiN SONU GELMiŞ MiYDi?

1981 doğumlu Ali Palabıyık, Süper Lig kariyerini kendi iradesiyle değil; mahallenin, TFF’nin ve hatta danışman Hugh Dallas’ın da baskısıyla noktaladı. 2012’de başlayan serüveninde ‘derbilere aday bir hakem geliyor’ mesajı veriyordu. 20 düdük çaldığı 2014- 15’te Trabzonspor-Galatasaray (2-1) maçında dikkat çekiyor ve son 6 haftanın vazgeçilmez ismi oluyordu. 2015’te FIFA kokartını takan Palabıyık, 3 büyük derbilerdeki siftahını Eylül 2016’da Beşiktaş-Galatasaray (2-2) ile yapıyordu. Hatta enteresan şekilde Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında üst üste 2 sezonda oynanan 4 lig maçını da yöneten isim olarak tarihe geçti!

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DEVLER LiGi’NDE AYNI SEZON GÖREV YAPTILAR

İlk ‘büyük’ darbesini 2017-18’de 5 kırmızı kartlı Fenerbahçe-Beşiktaş (2-1) maçıyla alan Palabıyık, siyah beyazlıların büyük tepkisini çekmişti. 1 aylık cezanın ardından kalan 26 haftanın 22’sinde düdük çalma başarısı gösteriyordu. 2020-21 sezonunda Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde aynı sezonda düdük çalan 3 isimden biri olması da Türk hakemliği adına gurur verici dönemlerdi.

16 HAFTA CEZA ALDI

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde de her hakem gibi eleştirildi ancak finişe yaklaştığı ve çok sert tepkiye maruz kaldığı tarih 2021-22’de Rizespor-Galatasaray maçıydı. 16 hafta cezalandırıldı. Şubat 2022’de sahalara dönmüştü ki 8 Mart darbesiyle ‘yok edilmek istenenler’ listesinde tekrar kendini buldu. Geçen sezon ise iki ağır darbe aldı. Önce Galatasaray-Alanyaspor (2-2) maçıyla 6 hafta cezaya girerken, Adana Demir-Fenerbahçe (1-1) maçıyla da 22. haftada sezonu kapattı.

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AVRUPA’DA BÜYÜDÜ AMA SÜPER LiG’DE HERKESiN KARA LiSTESiNE GiRDi

Ali Palabıyık’ın pek çok hakeme nasip olmayacak kariyeri, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiirindeki satırlarla özetlenebilir: Yaprak döker bir yanımız. Bir yanımız bahar bahçe.

1- Her geçen gün daha iyi yönetmesi beklenirken istikrarsızlık sembolü olması; Avrupa’da büyürken, ‘3 büyüklerin’ kara listesine girmesi ve Anadolu takımlarının da güvenini kaybetmesi, bunca ‘istemez’in arasında MHK’ların görev verememe sıkıntısı. “Daha da yıpratılmaması adına bırakması sağlıklı karar oldu” mu denilmeli?

2- Her mertebeye erişmiş bir tecrübe; Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalma onuru; Süper Lig’de derbileri yönetme gururu ve 11 yıllık birikim. “Her hakemin kötü dönemi olabilir, bir şekilde faydalanılabilirdi” mi denilmeli? Gerek kendi hataları gerek Türkiye’de hakemliğe bakış mantalitesinin üzücü bir öyküsüdür Ali Palabıyık. Yaşamında her şeyin gönlünce olması dileğiyle...

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