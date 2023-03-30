100 dakika futbol mu yoksa azap mı?

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Sağ olsun sayın Orta’nın da ateşe benzin dökmesiyle futbol kültürümüzün dinamiklerine uygun şekilde ilerliyoruz.

Önce durum tespiti yapalım:

1- KAP bildirimi rakamlarına göre 4 büyüklerin Mayıs 2023’e kadar toplam borcunun 20 milyar TL’ye yakın olduğu belirtildi.

2- Tribünlerdeki seyirci sayısı, milli araya girmeden önceki 7 maçın toplamında 75 bini ancak buldu. İyi gün dostu olan seyirci profiline ülkenin ekonomik şartları da eklenince 1000 taraftarı bulmayan Süper Lig maçları izlendi

YAŞANANLAR 'YOK' SAYILDI

3- Süper Lig ve TFF 1.Lig’de 30’a yakın kulüp, taraftar olaylarından ve çirkin tezahürattan ceza aldı.

4- Premier Lig’de toplu itiraz görüntüsünün sert yaptırımlarla engellenmesi, Süper Lig’de de Aralık 2022’de talimata girmişti. Ancak güzelim uygulama, hakemlerin raporları dikkate alınmayarak ilk haftadan taca çıkarıldı. F.Bahçe-Konyaspor ve Giresunspor-Kayserispor maçlarında sahada gördüklerimizin, hakemlerin yazdıklarının PFDK tarafından yok sayılması şaşırtıcı olduğu kadar üzüntü vericiydi.

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5- Süper Lig’de bu sezon şu ana kadar 13 olmak üzere son 4 sezonda toplam 97 teknik direktör değişikliği yaşandı.

YAPAK ZEKA DEVRE DIŞI

TFF, yeni MHK döneminde VAR kadrosunu 30’a çıkardı. Hakemlerin yardımcılarından birini seçmesine fırsat tanındı. Ve finalde de TFF internet sitesinde yapılan açıklamayla yapay zeka atama algoritması eğilip bükülmekten helak edildi:”Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.” 36 hafta süren Süper Lig’de önümüzde 11 hafta daha var. Yani 3’te 1’i oynanmamış ligde alınan bu karar, 29 hakem arasından 10’unun etrafında ligi döndürmeye çalışmanın mesajıdır. “Adalet ve şeffaflık geri gelecek” diyen MHK’nın bu söylemini gözden geçirmesi gerekecek

PEKİ SAHADA NE DURUMDAYIZ?

Hatırlarsanız, CIES’in 2021 raporunda 37 lig arasında uzatma sürelerinin ortalamada +9 dakika ile en fazla oynatıldığı; hatta oyun durduktan sonra yeniden başlama sıralamasında 35 saniye ile ne yazık ki zirvede olduğumuzu paylaşmıştık. FIFA’nın Katar’daki Dünya Kupası’nda kaybolan sürelere gösterdiği hassasiyete TFF de destekte bulunarak Süper Lig’de uygulanmasını sağladı ve güzel bir işe imza attı. Aldatan, yere yatınca kalkmayan, skor avantajı sağlayınca topu oyuna sokmamayı abartanların olduğu futbol ikliminde iyi sonuçlar alabilecek miydik? Takım taraftarlığını değil, sahanın içini yazan medya mensupları nasıl değerlendiriyor? 2021’de zirvede olduğumuz değerlerde nasıl bir etki yarattı? Avrupa’nın 5 büyük ligiyle Süper Lig’de topun oyunda kalma süresi ve maçların kaç dakika oynandığına dair son duruma OPTA verilerinden bakalım:

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AVRUPA'NIN EN UZUN MAÇLARI BİZDE

· Toplam maç süresine bakıldığında 100 dakika ile zirvedeyiz! Yani iki devreye ortalamada 10 dakika ekleniyor.

· Dünya Kupası sonrasında ocaktan bu yana yeni uzatma süresi mantalitesini düşünürsek, sezon sonunda korkarım ki maç süremiz 105 dakikalara ulaşılacak. Zamanında başlamak dert, devre arası süremiz ayrı dert, bitmek bilmeyen maçlarımız apayrı dert!

· Maç süresi olarak Ligue 1 bizden 4 dakika, Premier Lig de 2 dakika az olmasına rağmen topun oyunda kalma süresinde üzerimizdeler.

· Serie A ve Bundesliga’dan topun oyunda kalma süresi açısından küçük farklarla önde gözüküyor olmakla birlikte, toplam maç süresindeki farka bakınca gerilerindeyiz diyebiliriz.

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· Bir teselli ver: Yaşasın LaLiga! Topun oyunda kalma süresinde son sırada. LaLiga’da uçuşan kartlar, bizde ise verilmeyen onlarca sarı kart derken disiplin tutarsızlığında da benzeşiyoruz.

EN İYİSİ 3 MAYMUNU OYNAMAK MI?

Maç süresi konusunda dünya genelinde farklı öneriler tartışılıyor. Maçların kemiksiz 30’ar dakikalık 2 devreden oynanması fikri ilk zamanlar kulağıma hoş geliyordu. Ancak bu 60 dakikayı Süper Lig’de sağlayabilmek için maç başına 120 dakikaya ulaşmak kaçınılmaz gibi. Bu da aile hayatımızdan, hobilerimizden, dostlarımızdan, haftasonu keyfimizden ekstra çalınması demek oluyor. Maç sonunda yönetici ve teknik direktörlerin saha içini bırakıp hakemi konuştuğu süreleri de düşünürsek tüyler ürpertici. G G G EN güzeli, “biz Avrupa’nın en büyük 6. ligiyiz” hülyasına devam edip 3 maymunu oynayalım ve ses çıkarmayalım.