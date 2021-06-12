Sahada başka kulübede başka rekabet

İki teknik adamın şıklık yarışının altında tekstil ve tasarım endüstrisinin inanılmaz rekabeti yatıyor. Dün gece bu rekabetin İtalya ayağını Armani, Türkiye tarafını da Damat temsil ediyordu. İki ünlü marka bu maça özel kıyafetler hazırlamıştı.

Dünyanın gözü İtalya-Türkiye maçındaydı. İki takım sahada kıyasıya mücadele ederken, saha kenarında ise hemen hemen kimsenin fark etmediği bambaşka bir rekabet yaşanıyordu. Türkiye ve İtalya’nın teknik direktörleri de adeta bir şıklık yarışı içindeydi. Şenol Güneş maça siyah bir takım elbise ile çıktı. Beyaz gömlek kırmızı kravatla şıklığını tamamladı. Klasik ama ağırbaşlı bir kıyafetti. Takım elbise Güneş’in karakterini, beyaz gömlek ve kırmızı kravat ulusal renklerimizi temsil ediyordu.

1982’YE GÖNDERME

Buna karşın Roberto Mancini açık gri bir ceket, beyaz gömlek, siyah kravat ve siyah bir pantolonu tercih etmişti. Tarzı daha sportifti. Mancini ve yardımcılarının takım elbiseleri, 1982 Dünya Kupası’nı kazanan İtalya Milli Takımı’nın hocası Enzo Bearzot ve ekibinden esinlenerek hazırlanmış. Doğrusu çok şık duruyordu kıyafet.

TEKSTiL VE TASARIM

Şenol Güneş ile Roberto Mancini’nin şıklık yarışının altında esasında büyük bir tekstil ve tasarım endüstrisi ile inanılması güç bir rekabet yatıyordu. Dün, bu rekabetin İtalya ayağını Armani, Türkiye tarafını da Damat markası temsil ediyordu. İki ünlü marka da ülke milli takımlarının kıyafet sponsorluklarını üstlenmişlerdi. Merak ettim ve maçı hemen az ilerimde izleyen Damat Tween markasının yaratıcısı Süleyman Orakçıoğlu’na sordum: - Bir teknik direktörün maçta giyeceği kıyafete kim, nasıl karar veriyor? Orakçıoğlu o süreci bakın nasıl anlattı...

iTALYA MAÇI iÇiN 4 FARKLI KOMBiNASYON HAZIRLANDI

İtalya maçında Şenol Güneş’in giydiği kıyafet için çalışmalar maçtan çok önce, Almanya kampında başlamış. Damat çalışanları öncelikle Güneş’ten nasıl bir kıyafetle sahaya çıkmak istediğini öğrenmişler. Rahat bir kıyafet için ayrı, takım elbise için de ayrı çalışmalar yapılmış. Şenol hoca takım elbisede karar kılınca, tam 4 ayrı kombinasyon seçilmiş. Bu kombinasyonlar belirlenirken önce maçın oynanacağı günkü hava durumu dikkate alınmış. Güneşli hava için ayrı, yağmurlu ve bulutlu havalar için de farklı renkler tercih ediliyormuş.

RENKLERDE ÇOK HASSAS DAVRANILIYOR

Sonunda o dört kıyafet Şenol Güneş’in tercihine bırakılmış. Ama bu da yeterli olmuyor. Oynanan maçın önemine göre de renk seçimlerinde hassas davranılıyor. Güneş Beşiktaş’ın başında iken bir Fenerbahçe maçında giydiği bordo mavi renklerdeki kıyafet sarı lacivertlilerden çok tepki almıştı. Güneş’e elbise seçimini öneren ekip tüm bunları baştan sona gözden geçiriyor. Kıyafete karar verildikten sonra geriye çok küçük detaylar kalıyor. İtalya maçı öncesi bir kırmızı beyaz mendilin takım elbisenin üst göğüs cebine konması düşünülmüş örneğin.

iKi ALANDA DA ŞAMPiYONLUK BiZiM TAKIMLARIN OLMALI

Damat Tween için bu maç birinci derece de önem taşıyordu. Çünkü Damat, İspanya La Liga’dan sonra İtalya Seri A takımı Genoa ile de kıyafet sponsorluğu görüşmelerine başladı. 1,5 yıldır İspanya’da La Liga, 2. Lig, futsal ve plaj futbolu hakemleri ile Alaves takımının resmi kıyafet sponsoru Damat Tween. Tasarımın ve modanın başkenti İtalya’da, İtalyan markalarıyla şıklık yarışına girmek futboldaki başarı kadar önemli bir adım. Umarım her iki alanda da şampiyonluk artık bizim takımlarımıza geçer.

FOTOĞRAFLARA BAKIN VE SiZ KARAR VERiN

İtalya karşılaşmasını Mustafa Sandal ile birlikte izledim. Maçtan önce kendisine sordum: - Hangi teknik adam daha şık? - Henüz ikisini de görmedim. Ama Damat gol yemez! İspanya tecrübesi ve büyüme isteği, enerjisi onları farklı bir yere getirdi. Mustafa Sandal’ın düşüncesi bunlar... Siz fotoğraflara bakın karar verin, kıyafette nasıl bir skor elde ettiğimizi.

EĞER TÜRKiYE OLMAYACAKSA ViVA iTALYA!

Çok şanslı olduğumu Andrea Bocelli sahaya çıktığında hissettim. O muhteşem sesi canlı dinledim. Bocelli, görsel şovların eşliğinde sihirli bir dünyaya sürükledi bütün stadı. İşte o an rahmetli Doğan Koloğlu’nu anımsadım... 1990 Dünya Kupası İtalya’da düzenlenmiş, Doğan ağabey de turnuvayı izlemeye gitmişti. Ama turnuvadan önce gezdiği müzeleri, gittiği konserleri ve müzeleri anlatıp, yazısını “Viva İtalya” diye bitirmişti. Ben de şimdi tıpkı Doğan ağabey gibi, “Eğer Türkiye olmayacaksa, Viva İtalya” diyorum. O büyülü sanat ülkesinin kazanmasını diliyorum.

‘YOK GiBi’ HiSSETTiREN ELBiSE

Kıyafet seçiminde dikkat edilen önemli bir nokta daha var; elbisenin kumaşı. Kıyafetin hafif olması hatta yok gibi hissettirmesi için özel kumaşlar, telalar ve astarlar kullanılıyor. Bu kumaşlar vücudun şeklini alarak bir ceket değil, gömlek giyilmiş hissini veriyor. Ve teknik adamı tamamen rahatlatarak sadece maça odaklanmasını sağlıyor.Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra takımların maçları ile birlikte markaların rekabeti de başlıyor. Hocaların kıyafetleri TV ekranlarından milyonlara ulaşıyor.

ŞENOL GÜNEŞ SiYAHI SEÇTi, ÇÜNKÜ...

Şenol Güneş’in İtalya maçında giydiği takım elbise ile ilgili en çok merak edilen soru şuydu: “Neden siyah?” Bu sorunun yanıtı da Süleyman Orakçıoğlu’nun sözlerinde saklı: “Ana renkler olarak genellikle güven verici renkler olan siyah, lacivert ve grileri seçiyoruz.” Şenol hocanın kıyafetiyle ilgili bir başka detay da ayakkabılarla ilgili... Tamamı el yapımı olan bu ayakkabıları da Damat firması hazırlıyormuş. “Ayakkabıların çoğu boyalı deriden üretilir. Biz önce tabaklanmış deriyi ayakkabı haline getiriyoruz” diyor Orakçıoğlu.

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