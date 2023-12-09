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Miçotakis'le basketbol maçı yapalım, koç sen ol

#Erdoğan#Ataman#Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ‘Taraftarlar onu çok seviyor’ diyerek Ergin Ataman'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övdü.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sadece siyasetin değil spor dünyasının da gündemiydi. Atina’da, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Erdoğan’ın sohbeti sonrası Yunan basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ataman’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Panathinaikos, Fenerbahçe’yi yenebilsin diye buraya geldim” dediği öne sürüldü.

iDDiALAR HAYAL ÜRÜNÜ 

BU sözler sosyal medyada yankılandığı anda Ergin Ataman’a ulaştım. Ataman, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçtiği iddia edilen bu diyaloğun tamamen hayal ürünü olduğunu söyledi. Ataman görüşmenin son derece samimi bir havada geçtiğini söyledi. Görüşme ile ilgili elde ettiğim bilgiler şunlar:

MEMNUNiYETLE KOÇ OLURUM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i Türkiye’ye davet ettiğini, hatta şartlar uygun olursa Külliye’de birlikte basketbol oynamak istediklerinden bahsetmiş.

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Erdoğan bu maç gerçekleşirse Ergin Ataman’dan Türk tarafının koçluğunu yapmasını istemiş. Ataman, “Memnuniyetle” yanıtını vermiş. ·

Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı’na, Yunanistan’da kendisinin çok iyi karşılandığından ve burada çalışmaktan çok mutlu olduğundan bahsetmiş.

TARAFTARLAR ÇOK SEViYOR 

ÖZELLİKLE spor vesilesiyle iki ülke arasındaki dostluğun ve barışın çok daha kuvvetli bir hale gelebileceğini, ülkemize olan bakışın olumlu olduğunu ama bunu el birliğiyle daha da güçlendirebileceklerini ifade etmiş.

Yunan Başbakanı Miçotakis, Türk heyetine “Burada sizin antrenörünüz var, taraftarlar onu çok seviyor” diye Ataman’dan övgüyle söz etmiş.

#Erdoğan#Ataman#Miçotakis
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