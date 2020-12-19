FIFA oylamasında Messi-Ronaldo saltanatını böyle yıktık!

Yıllardır FIFA ödüllerine ambargo koyan Messi ve Ronaldo, ikinci kez mağlup edilirken, en iyi oyuncu ödülünü alan Lewandowski mütevazılığı ile kalpleri fethetti. Messi’nin oy verirken yakın dostu Neymar’a ‘kıyak’ geçmesi ve gecenin kaybedenleri arasında yer alan Ronaldo’nun suratının asılması dikkat çeken diğer olaylardı.

Önceki gece yine futbol tarihine geçecek bir organizasyon yaşadık.

Bu aynı zaman da benim kişisel tarihim için de çok önemli bir andı.

FIFA, 2020 yılının en iyilerini açıkladı ve FIFA The Best ödüllerini dağıttı.

Bu ödüllerin belirlenmesinde Türkiye’den 3 isim de oy kullandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz ve Hürriyet Spor Müdürü olarak ben.

Yılın en iyi teknik direktörünü, futbolcusunu ve kalecisini taraftarlar ile birlikte 169 antrenör, 169 futbolcu ve tüm dünyadan 165 gazetecinin oyları belirledi.

Gelin futbolun bu güzel gecesine ait detayları ve nasıl neredeyse ‘sıfır’ çektiğimi size anlatayım!..

YILIN EN İYİLERİNE ADAY OLANLARIN LİSTESİ ÜNLÜLER GEÇİDİ GİBİYDİ

Her şey FIFA’dan gelen bir maille başladı. Türkiye’yi gazeteci olarak benim temsil etmem isteniyordu.

Açıkçası bu talep gururumu okşadı. Yediden yetmişe dünyanın hayranlıkla izlediği yıldızlara, dünyanın en önde gelen futbol adamları ve futbolcularıyla birlikte oy verecektim.

Arjantin’den Lionel Messi, Portekiz’den Cristiano Ronaldo, Hırvatistan’dan Luka Modric, Almanya’dan Manuel Neuer. Bunlar aday futbolcular..

Aday teknik adamlar ise başka bir ünlüler geçidi. Almanya’dan Joachim Löw, İtalya’dan Roberto Mancini ve Hollanda’dan Frank De Boer.

Dedim ya, kişisel tarihimin en güzel anlarından biriydi.

3 TAHMiNiMDEN 1’i TUTTU!

3 kategoride oy vermemiz isteniyordu. Ben de oylarımı şöyle dağıttım.

YILIN TEKNiK DiREKTÖRÜ:

1-) Jürgen Klopp (Liverpool), 2-) Hans Dieter Flick (Bayern Münih), 3-) Julen Lopetegul (Sevilla)

YILIN FUTBOLCUSU:

1)- Sadio Mane (Liverpool), 2) Robert Lewandowski (Bayern Münih), 3-) Kevin De Bruyne (Manchester City)

YILIN KALECiSi:

1-) Alisson Becker (Liverpool) 2-) Manuel Neuer (Bayern Münih) 3-) Jan Oblak (Atletico Madrid)

Seçimlerimde buram buram Liverpool koktuğunun farkındayım. Az sonra neden bu tercihlerimi yaptığımı da anlatacağım. Oylamamı bitirdim ve bu isimlerin kazanacağına emin bir şekilde ödül törenini beklemeye başladım. Ama tıpkı İddaa tahminlerim gibi 3 tahminimden sadece 1’i tuttu!

EZBERE VERİLEN OYLARA KARŞIYIM

Yılın futbolcusu kategorisinde tercihlerimden sadece Lewandowski’yi tutturabildim; diğer 2 oyuncu ilk 3’e bile girememişti. Ama 2008 yılından bu yana 5 defa kazanan Ronaldo ile 6 defa kazanan Messi yine ikinci ve üçüncü sıraları almıştı.

“Neden?” diye sorgulamadan edemedim.

Tamam, ikisi de muazzam oyuncu ama bu ödülü bırakın kazanmayı, sıralamaya girmek için bile başarılı bir sezon geçirmemişlerdi. Ancak futbol kamuoyu 12 yıldır devam eden bir ezberi bozamıyordu.

Ne olursa olsun bu iki oyuncu listeye giriyordu. Ama beni teselli eden bir yan vardı...

2008 yılından bu yana ikinci kez Ronaldo ve Messi’nin kazanamadığı bir ödül jürisinin üyesiydim. Messi ve Ronaldo karşıtı gibi görünmek istemem. Ben sadece ezbere verilen oylara karşıyım.

İNGİLTERE PREMIER LİG ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN DAHA ZOR

Seçimlerle ilgili itirazlarım var elbette. Onları sıralayayım...

Sizce UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu daha zor, yoksa İngiltere Premier Lig şampiyonluğu mu?

Bu soruya hiç düşünmeden “İkinci şık” yanıtını veririm. Benim tercihlerimde de bu duygu etkili oldu. Bayern Münih’in golcüsü Lewandowski ve kalecisi Neuer’in hakkını elbete teslim ediyorum ama Liverpool’u 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan en önemli isim olan Sadio Mane’nin performansının değerlendirilmemesini de içime sindiremiyorum. Nitekim jüri yılın teknik direktörü unvanını Klopp’a vererek bu gerçeğin altını bir parça da olsa çizmiş.

MESSi’DEN RONALDO’YA SU YOK!

Lionel Messi’nin ‘dostluk’ kokan bu oylarına karşın Christiano Ronaldo’nun oyları bu tür duygulardan tamamen arınmış. Hatta gereğinden fazla gerçekçi bile denebilir.

Messi, ezeli rakibi Ronaldo’ya oy vermezken, Portekizli futbolcu, Arjantinliyi ikinci sıraya koymuş. Bu bir kendine güvenin ifadesi mi, bilemiyorum. Ama bu tercihi benim çok ilgimi çekti. Portekizli oyuncu sadece Neymar konusunda Messi’den ayrılmış. Onun 3 tercihi şöyle: 1-) Lewandowski, 2-) Messi, 3-) Mbappe.

JURGEN KLOPP, FLICK’i KILPAYI GEÇEBiLDi

En büyük çekişme yılın teknik direktörü oylamasında yaşandı.

Yılın futbolcusu ve kalecisi oylamalarında birinci olanlar, tüm kategorilerde, (antrenör, futbolcu, medya ve taraftar oyları) en yüksek puanı aldı. Bayern Münih ile muhteşem bir sezon geçiren Hans-Dieter Flick, medya ve taraftar oylarını, Jürgen Klopp ise teknik direktör ve futbolcu oyları aldı.

Klopp gibi sempatik bir hocanın medya ve taraftar gözünde ikinci sıraya düşmesi bana çok ilginç geldi. Daha da ilginci, iki hoca da 24 puan aldı. ‘Tahsis oyları’ olarak isimlendirilen ve en kıymetli oy kabul edilen teknik direktörlerin oyları Klopp’a birinciliği getirdi.

‘ŞOKE OLDUM, VAY CANINA!’

Gecenin en içten konuşması yine Jürgen Klopp’tan... ‘Ciddi ve asık suratlı Alman’ genellemesinin tam karşıtı görüntü sergileyen Klopp herkesi güldürdü.

Yılın teknik direktörü ödülünü alan Liverpool’un Alman hocası, şaşkınlığını mimiklerine de yansıttı. Üst üste ikinci kez bu ödülü alan ilk teknik adam olarak tarihe geçen Klopp, “Şoke oldum. Geçen sene kazandığım için burada oturuyorum diye düşünüyordum. Çok teşekkür ederim... Vay canına! Teşekkür etmem gereken çok insan var. Kazandığımızı bilseydim, ekibim burada benimle olurdu” dedi.

MANUEL NEUER’İN SÖZLERİNDEKİ GİZLİ MESAJ

Yılın kalecisi seçilen Manuel Neuer ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmasına, “Söylenecek çok şey var” diye başladı. Ardından “Kariyerimin en iyi yıllarından biriydi” diye devam etti.

Bana sorarsanız Neuer’in kariyerinin en iyi yılı 2014 senesiydi. Almanya ile Dünya Kupası’nı, Bayern Münih ile Almanya 1. Ligi şampiyonluğunu, Dünya Kulüpler şampiyonluğunu, Almanya Süper Kupası’nı kazanmış, 2013 yılında da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.

Ama Ronaldo-Messi tercihini aşamamış, Portekizli futbolcunun ardından ikinci sırada yer almıştı. “Söylenecek çok şey var” derken belki de bunu ifade ediyordu.

LEWA’NIN MÜTEVAZILIĞI

FIFA tarafından yılın futbolcusu seçilen Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra son derece mütevazı bir konuşma yaptı:

“Sadece benim için değil, kulübüm ve takım arkadaşlarım için de büyük bir gün. İnanılmaz bir duygu.”

EN BAŞARILI TAKIM DA SEÇiLSiN

FIFA The Best ödüllerinde ‘en başarılı takım’ kategorisinin de olması gerekiyor. Böylelikle “Premier Lig mi, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ma daha zor?” sorusunun yanıtı da jüri sayesinde verilmiş olur.

MESSİ'NİN 3 OYUNUN 2'Sİ PSG'LİLERE

Futbol dünyası Messi-Ronaldo konusunda ezberini bozamadı” demiştim.

Benim oylarımda nasıl buram buram Liverpool izleri varsa, bazı oyuncuların oylarında da ‘dostluk, takımdaşlık’ gibi kavramlarla bir kayırma hissettim.

Messi’nin oyları bunun bir örneği... Bakın Arjantinli, eski takım arkadaşı ve belki de gelecek yıl birlikte oynayacağı Neymar’a nasıl ‘kıyak’ geçmiş!..

İşte Messi’nin oyları: 1-) Neymar, 2-) Mbappe, 3-) Lewandowski. Paris Saint-Germain (PSG) takımından iki oyuncuya verdiği oylar gelecek yıl Messi’nin nerede oynayacağı sorusuna bir yanıt belki de...

CRISTIANO RONALDO’NUN YÜZÜ ASILDI

Covid-19 pandemisi nedeniyle ödüller bu yıl online olarak dağıtıldı.

Adaylar çevrim içi bağlantıyla ekrana getirildi.

Yılın futbolcusu dalında ödül açıklanırken Cristiano Ronaldo’nun yüzü asıldı.

Bu ödülü en çok kazanan ikinci isim olan Portekizli oyuncunun asık suratlı gecenin en çok konuşulan konusuydu.

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