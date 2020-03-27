Virüsle oyunun geleceği de değişti

Bu kulüplerin başında da Chelsea ve Manchester City geliyor. Oyuncular VR yani Sanal Gerçeklik teknolojisiyle antrenman yaparak gerçek müsabakalara hazırlanıyor. Sistemde kullanılan sanal top gerçek maçlarda kullanılanla bire bir aynı ağırlığa sahip. Futbolcuların her hareketini izleyen ve kayıt altına alan sistem sayesinde antrenörler oyuncularının alışkanlıklarını ve hatalarını kısa sürede belirleyip doğru çalışma programlarına yönlendirebiliyor.

İDMANLA DA BİTMİYOR

İş sadece antrenmanlarla da bitmiyor. Kulüpler oyunculara meyveden sebzeye kadar pek çok gıdanın olduğu paketler yollayarak bu zaman zarfında doğru beslenmelerini de kontrol altında tutmaya çalışıyorlar.

O SENE BU SENE DE DEĞİL

Tüm dünyada ligler süresiz askıya alındı. 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Liverpool için sanırım ‘o sene bu sene’ olmayacak gibi. Sebebi ise Premier League doktorlarının açıklamaları. Bir futbolcunun bir haftada normal performansının yüzde 3’ünü kaybettiğini belirten uzmanlar karantina döneminin ardından hazırlanmaları için en az 3-4 haftalık bir zaman diliminin şart olduğunu aksi halde sakatlıkların önüne geçmenin imkansız hale geleceğini vurguluyorlar.

SANAL FUTBOL İÇİN TAM ZAMANI

Futbol durdu ama futbolun yıldızları virüsle mücadele için sanal futbol turnuvalarıyla kampanyalar yapmaya başladı bile. İspanya La Liga her takımdan bir oyuncu ile başlattığı FIFA20 turnuvası ile salgının psikolojik etkilerinden insanları bir nebze uzak tutmaya çalışarak çok önemli bir organizasyona imza attı. İngiliz kulüpleri de 20 takımdan oluşacak benzer bir turnuva için çalışmaya başladılar bile. İtalya’da da ‘Karantina Ligi’ adı verilen Pirlo’dan Immobile’ye kadar pek çok yıldızın yer alacağı bir turnuva başladı. Gareth Bale, Ruben Loftus-Cheek ve Luke Shaw gibi yıldızlar da FIFA20 oynayarak bir bağış kampanyası başlattılar. Bu tip online bir turnuvayı kulüplerimizde gerçekleştirerek hem koronavirüs için bağış toplayabilir hem de bu karantina günlerinde insanlara doğru mesajlar vererek önemli motivasyon sağlayabilir.

HAFTANIN SÖZÜ

Futbolun aykırı çocuğu Mario Balotelli’nin 2012’de verdiği bir demeç bugünlerde tüm sosyal medyanın dilinde; “Liverpool şampiyon olursa dünyanın sonu gelecek.”

VİRÜS İLE BİRLİKTE KULÜPLERİN NESLİ DE TÜKENME TEHLİKESİNDE

İngiliz futbolu koronavirüs sonrası büyük bir yıkımla karşı karşıya. Bazı kulüpler daha şimdiden pek çok personelini işten çıkarırken bazıları da çalışanlarının ücretlerini ödeyememe ya da yarı yarıya azaltma durumuna geldi. Sadece piramidin altında yer alan kulüpler değil Premier League de bu krizden fazlasıyla etkilenmeye başladı. Bir çok futbolcu maaşını alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, arka planda çalışan fizyoterapistlerden, malzemecilere kadar pek çok personel daha şimdiden işsiz kaldı.

GÖZLER 3 NİSAN'DA

Şu ana kadar 750 milyon pounddan fazla bir gelir kaybıyla karşı karşıya olduklarını belirten yöneticiler maçlar ne kadar uzun süre oynanmazsa kulüplerin de neslinin tükenme tehlikesinin o kadar çok arttığını söylüyorlar. Leeds United, Birmingham City gibi kulüpler şimdiden ücretlerde yüzde 50’den fazla kesintiye giderken daha zor durumdaki kulüpler hükümetin koronavirüs nedeniyle hazırladığı fondan yararlanmaya çalışıyor. Şimdi gözler 3 Nisan’da Premier League kulüpleri arasındaki toplantıya çevrilmiş durumda. Bu toplantıda muhtemelen ücretlerin ertelemesi tartışılacak ve bu finansal krizden nasıl çıkılacağı yönünde bir karar alınacak.