Ve Neymar ateşi yaktı: Messi’yi transfer ederseniz kalırım

Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılacağı yönündeki haberlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Bu kez haberin çıkış kaynağı Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldızı Neymar’dı.

Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United maçından sonra “En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız” sözleri doğal olarak büyük yankı yarattı.

Arjantin’den Fransa’ya, İngiltere’den İspanya’ya kadar neredeyse tüm dünya medyası Neymar ile Messi’nin PSG forması altında yeniden bir araya geleceği yönünde haberler yapıyor.

‘YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ’

Fransız basınına göre PSG ile yeni sözleşme hazırlığında bulunan Neymar, kulüpten Messi’nin transfer edilmesini istedi. Bunu başarmaları halinde mukavele yenileyeceğini belirten Neymar’ın son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Barcelona-PSG eşleşmesinin ardından yaptığı “Yakında görüşürüz arkadaşım” paylaşımı transfer iddialarını daha da alevlendirdi.

MAAŞINI iNDiRMEZSE iSTEDiĞi YERE GiDEBiLiR

Barcelona’daki sözleşmesi Haziran 2021’de sona erecek olan Messi’nin geleceği 24 Ocak’ta seçilecek yeni başkanın ikna etmesine bağlı. Mali sıkıntılar yaşayan Katalan ekibinin Messi’ye diğer kulüplerin sunacağı tekliflerle rekabet etmesi zor gibi görünüyor.

Arjantinli futbolcunun Barcelona’da kalmasını isteyenler kadar istemeyenler de mevcut. “Messi gidebilir” diyenlerden biri, kulübün yeni başkan adaylarından Emili Rosaud. Başkan adayı Rosaud’un “Messi’yle maaşında indirim yapması için oturup konuşmalıyız. Fedakârlık yapmasını istemeliyiz. Eğer anlaşamazsak takımdan ayrılır” sözleriyle, Messi’yi değil, kulübün menfaatlerini gözeteceğini ifade etmesi, Arjantinli yıldızın takımda bir geleceğinin olmayacağının sinyali olarak görünüyor.

M.CITY VE INTER SESSiZ

Uzun süredir Messi’yi isteyen kulüplerden Manchester City ve Inter’in son dönemlerde sessiz kalması da dikkat çeken detayların başında geliyor. City’nin, 33 yaşına gelmiş olması ve yüksek maaşı nedeniyle Arjantinli futbolcunun transferinden vazgeçtiği, teknik direktör Pep Guardiola’nın da buna onay verdiği belirtiliyor. Inter yönetimi de tıpkı Manchester City gibi ekonomik nedenlerden dolayı bu transferde şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

1 OCAK’TAN iTiBAREN iSTEDiĞi HER KULÜPLE GÖRÜŞEBiLiR

Arjantin basını Lionel Messi’nin babası Jorge’nin peşinde. Jorge’nin Katar konsolosluğunda bir görüşme yaptığı, ardından oğluna ait özel uçakla Rosario’dan Barcelona’ya iddia edildi. Her ne kadar Jorge Messi bu iddiayı yalanlasa da, gerek Neymar’ın yaptığı açıklamalar gerekse PSG’nin şu ana kadarki pozitif tavrı bu transferin gerçekleşeceği beklentisini artırıyor. Şimdi gözler 1 Ocak 2021’den itibaren istediği kulüple görüşme yapma hakkını elde edecek olan Messi’de.

BOKS VE UFC MAÇI iZLEMEYi FUTBOLA TERCiH EDERiM

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano ronaldo, DAZN’a verdiği röportajda “Futbol benim tutkum ama televizyonda başka şeyler izlemeyi tercih ederim. Futbol ve boks yada UFC (karma dövüş) maçı arasında kalsam boksu ve UFC’yi izlemeyi tercih ederim” diyerek herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

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