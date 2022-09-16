İki galibiyet de birbirinden anlamlı ve değerli

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Eksİklerden yana başımız dertte demişti Rıza Çalımbay, Cluj maçı öncesi. Haksız da sayılmazdı. James, Keita, Hakan, Ziya, Robin, Erdoğan ve Yatabare kadroda yoktu. Kulübede yer alan 5 oyuncudan 2’sinin kaleci olduğunu düşündüğümüzde Rıza Çalımbay’ın hamle şansının ne kadar az olduğunu anlamak zor değildi. Ama tüm bu eksiklere rağmen Cluj deplasmanında istediğini almayı başardı Sivasspor.

SİVAS YOLUNA DEVAM EDİYOR

Günümüz futbolunun en temel prensiplerinden biri sahada doğru konumlanmaktır. Sivasspor bölüm bölüm bunu başardı. Ancak oyun anlamında gerek Cluj gerekse Sivasspor çok tatmin edici değildi. Tüm olumsuz şartlara rağmen grubundaki ilk maçında kaybettiği avantajı deplasmanda yeniden kazanan Sivasspor yenilgisiz yoluna devam ediyor. Haftalar geçtikçe çok net gözüken bir şey var o da Başakşehir’in çok organize bir takım olduğu. Hem kısa paslarla hem de uzun toplarla geriden çok iyi çıkışlar yapıyorlar.

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İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU

Chouiar özellikle geçişleri çok iyi yaptı. Berkay da yaptığı koşularla ona destek verdi. Ndayishimiye de seviye olarak çok büyük katkı verince bu sabırlı oyun 57. dakikada kazanılan ilk kornerde ilk isabetli şutu ve ilk golü getirdi. Serdar’ın golü sonrası Traore’nin girmesi Başakşehir’in daha fazla boş alan bulmasını sağlarken oyundaki etkinliğini de artırdı. Bu etkinlik 70.dakikada kaleci Gollini’nin hatasıyla da birleşince Başakşehir bir kez daha Serdar’la golü buldu ve Fiorentina’nın tüm konsantrasyonunu bozdu. Son sözü söyleyen ise oyunun akışını değiştiren Traore oldu.