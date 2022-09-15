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Romanya'da ilginç olay! Sivasspor'un formaları ulaşmadı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Konferans Ligi#Cluj
Romanyada ilginç olay Sivassporun formaları ulaşmadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 19:03

Sivasspor'un formaları Romanya'ya ulaşmadı ve temsilcimiz CFR Cluj ile oynayacağı maç öncesi Rumen ekibinden bu gece deplasman formasını istedi.

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UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Cluj-Sivasspor maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

Sivasspor'un maçta giyeceği formalar Romanya'ya ulaşmadı.

Bunun üzerine temsilcimiz Rumen ekibinden bu gece deplasman formasını istedi.

Oyuncular, üzerine Sivasspor arması yapıştırılmış Cluj'un deplasman formasıyla sahaya çıktı.

İŞTE SİVASSPOR'UN AÇIKLAMASI;

CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur.

Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır.

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