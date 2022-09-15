CFR Cluj Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Avrupa kupalarındaki son 10 maçını kaybetmeyen Cluj, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapadı ve sadece dört gol yedi. Avrupa kupalarındaki son altı maçını kazanamayan ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Sivasspor, son yedi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.Avrupa kupalarındaki son 10 maçını kaybetmeyen Cluj, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapadı ve sadece dört gol yedi. Avrupa kupalarındaki son altı maçını kazanamayan ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Sivasspor, son yedi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.Konferans Ligi'nin ilk haftasında en fazla hava topu mücadelesine giren isim olan Cluj forveti Emmanuel Yeboah, bu mücadelelerin yarısını kazandı.

İLK 11'LER

Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camara, Deac, Boateng, Muhar, Yeboah, Janga, Petrika

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Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski

KULÜBEDE 5 İSİM

Sivasspor'un yedek kulübesinde, 2'si kaleci olmak üzere toplamda 5 oyuncu bulunuyor.

Geçen hafta Konferans Ligi'nde tüm top kapma girişimlerinde başarılı olarak Sivasspor önliberosu Robin Yalçın'dan daha yüksek bir sayıya ulaşan bir isim bulunmuyor.

CFR CLUJ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

CFR Cluj Sivasspor maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN ve TV 8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.