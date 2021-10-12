Solskjaer’in yardımcısı Martyn Pert'in öğrendiği diller hayatını değiştirdi

2019’da United'a katılmadan önce 4 yıl boyunca MLS takımlarında Vancouver Whitecaps'te asistanlık yapan Pert, Cardiff, Coventry, Norwich gibi takımlarda çalıştı.



İspanyolca ve Portekizce bilen Pert’in hayatı 2010’da Pro Lisans kursunda tanıştığı Manchester United teknik direktörü Solskjaer ile değişti. Solskjaer takıma farklı diller bilen birini arıyordu ve kursta tanışıp dost olduğu Pert’i United’a davet etti. Spor Bilimleri yüksek lisans derecesine sahip olan Pert, bu noktaya gelebilmek için 20 yıl boyunca çalıştı. Bunu yaparkende dünyanın pek çok yerine futbol yolculukları yaptı.



20 YAŞINDA HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞTU



Norwich City’de Danny Mills ve Craig Bellamy ile birlikte oynayan Martyn Pert, 20 yaşında futbol kariyerinin bittiğini fark etti. Loughborough Üniversitesi'nde muhasebe kursuna kaydoldu, ancak büyükbabasının "Ne yaparsan yap, coşkuyla yap” tavsiyesi üzerine hayatında en çok istediği şey olan teknik direktörlük için kolları sıvadı. Bütün büyük kulüplere mektuplar yazdı ama cevap alamadı. Yine de yılmadı, ‘gelip antrenmanı izleyebilirsin' diyene kadar mailler atmaya devam etti.



ÇADIRDA KALDI 16 HAFTA AVRUPA’YI GEZDİ



Pert’in hayalleri o kadar büyüktü ki bunları gerçekleştirmek için her yolu denedi. B Lisansını 23, A Lisansını 24 yaşında alan Pert, kurstayken hocasının sadece İngilizce yetmez farklı diller de öğrenmelisin demesi üzerine Guatemala’da 3 ay kalarak İspanyolca öğrendi. Gündüzleri Brondby, Ajax, Heerenveen, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve AC Milan'ı ziyaret ederek 16 haftalık bir Avrupa yolculuğuna çıktı. Eski model bir Ford Fiesta’sı vardı. Yakıt için para biriktirdi ve yola çıktı. Otele verecek parası olmadığından geceleri yanında taşıdığı bir çadırda uyudu.



BIELSA İÇİN ARJANTİN’E TİTE İÇİN BREZİLYA’YA GİTTİ

Pert, futbola dair bakış açısına hayran olduğu Marcelo Bielsa'yı görmek için Arjantin'deki evine gitti. Onunla çok iyi ilişkiler kurduktan sonra sürekli antrenmanlarını izledi ve fikir alışverişini sürdürdü. Elbette Pert’in bu ziyaretleri Bielsa ile sınırlı değildi. Brezilya teknik direktörü Tite ve Diego Simeone’nin ‘Profesör’ lakaplı yardımcısı Oscar Ortega ile de çalışmalar yaptı. Bielsa ile oyunun teknik yanlarını ve antrenman metodlarını, Tite ile 11’e 11 taktiksel çalışmaları, Ortega ile de Atletico Madrid’de futbolcuların fizik kondisyon açısından nasıl çalıştırıldığını deneyimledi.



OYUNCULARLA İLETİŞİMİ NBA’DE ÖĞRENDİ



Martyn Pert futbola dair tüm bu çalışmaları yaparken asıl kilit noktanın ‘oyuncuları yaklaşımınızın doğru olduğuna ikna etmek‘ fikrine inanıyordu. Bunu en iyi yapanlardan biri olarak gördüğü Miami Heat koçu Pat Riley’e büyük bir hayranlığı vardı. Takımın kondisyon koçu Bill Foran onun takımla birlikte üç ay kalmasına izin verdi. Sahada su şişelerini toplarken, bir yandan da Pat Riley'nin Dwyane Wade ve Shaquille O'Neill gibi yıldızlar üzerindeki otoritesini ve mesafeyi koruyarak kurduğu iletişimi gözlemledi. Pert deneyimlerini şimdi United’ın başarısı için uyguluyor. Ve tüm bunları Ronaldo, Bruno Fernandes, Cavani gibi oyuncularla kendi dillerinde iletişim kurarak ve onların saygısını kazanarak yapıyor.



