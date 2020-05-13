Salgında ve endişede futbol

SALGINA rağmen normalleşme sürecine giren ülkeler futbola dönüş için düğmeye bastı. Futbolcular tesislere giderek bireysel antrenman programlarını gerçekleştiriyor ancak futbolun yeniden başlayıp başlamaması konusunda kafalar hala karışık. Aşı bulunana kadar sahalara dönüşün risk taşıdığını savunanlar kadar normalleşmek için bir yerlerden başlamak gerektiğine inananlar da var. Hepsinin buluştuğu tek ortak nokta ise aileleri için taşıdıkları endişe. Futbolcular kendilerinden çok 90 dakika sonrası döndükleri evlerinde eşlerini ya da çocuklarını enfekte etmekten korkuyor. Bakın Kevin De Bruyne’den Manuel Neuer’e kadar yıldız futbolcular geri dönüşle ilgili neler söylüyor:

SERGIO AGüERO (MANChESTER CITY): Oyuncuların çoğunluğu korkuyor çünkü çocukları ve aileleri var. Ben kız arkadaşımla beraberim ve enfekte edebileceğim tek kişi o. Bir kişi hastalandığında burada ne oluyor diye düşünmeye başlayacağız. Umarım yakında bir aşı bulunur ve bunlar sona erer.

PAULO DYBALA (JUVENTUS): Gerçeği söylemek gerekirse oynamayı ve antrenman yapmayı bu kadar özleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Antrenman yapmayalı çok uzun zaman oldu. Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Bu bir tatil gibi değil.

MANUEL LANZINI (WEST HAM): Premier Lig’in bir aşı bulunana kadar devam etmesi çılgınca. Bana oynamak isteyip istemediğimi sorarsan tabii ki isterim ama başkalarını da korumalıyım. Şimdi başlamak istemiyorum.

KEVIN DE BRUYNE (MANCHESTER CITY): Duygularım, iki hafta içinde tekrar antrenman yapabileceğimizi söylüyor. Hükümet insanlara bir şeyler vermek için futbolu mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak istiyor. Finansal durum Premier Lig’de çok önemli. Sezon bitmezse ciddi sorunlara neden olur.

MANUEL NEUER (BAYERN MÜNİH): Diğer Avrupa ülkelerinden ve hatta dünyanın her yerinden insanlar bizleri takip edecek. Bu bizim için çok büyük bir sorumluluk. Bu durumun bizim için de önemli olduğunun farkında olmalıyız

RUDIGER (CHELSEA): Dürüst olmak gerekirse endişeliyim. Liverpool’a şampiyonluk unvanı verebilirler. Harika bir sezon geçirdiler ve günün sonunda bunu hak ediyorlar. Oynamaya devam edersek ve insanlar dünyanın bir yerinde ölürken, bunun vicdanımın üzerine oturup oturmayacağını bilmiyorum.

NEVEN SUBOTIC (UNION BERLIN): Futbolcular evlerinde virüs korkusuyla yaşıyorlar. Hepsinin aileleri var. Liglerin yeniden başlatılması sorumsuzca alınmış bir karar. Yöneticiler parayı sağlıktan daha değerli görüyorlar.

DANIELE GASTALDELLO (BRESCIA): Bana sorsalar kesinlikle hayır derdim. Koşullar bile yok, güvende hissetmiyoruz. Bizden antrenmanlara devam etmemizi ve hemen oynamamızı istiyorlar. 1.5 ayda 12 maça nasıl konsantre olabiliriz. Bu adil değil, tüm oyuncuların güvenliğini etkiliyor.

RAFAEL GIMENEZ (CADIZ): Durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında olmak gerekiyor. Paradan önce sağlık ve aile diyorum. Gönüllü olarak alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım, oynamak istemiyorum. Bu kadar uzun süre karantinada kalıp topa dokunmayan ve zihinleri korkuyla dolu olan futbolculara dair bir kitap yazacak olsam Uruguaylı efsane eduardo Galeano’ya selam ederek ‘Salgında ve endişede Futbol’ ismini verirdim.

BU KAPSÜLLER BiR ÇÖZÜM OLABiLiR Mi?

Tüm kulüpler koronavirüs riskini nasıl en aza indirebileceği yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü, aldığı hijyen tedbirleri kapsamında Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirdi. İngiltere ve İspanya’da da bazı kulüpler şimdilerde Hong Kong Havalimanı’nda kullanılan dezenfeksiyon kapsüllerinden satın aldı. Şimdi akıllarda tek bir soru var, yüzde 99,9 oranında dezenfekte oranına sahip olan ve aynı zamanda kişilerin vücut sıcaklığını da ölçen bu kapsüllerin antrenman sahalarında ve stadyumlarda kullanılması bir çözüm olabilir mi?

PREMIER LiG’DE iMZA KRiZi

iNGiLtere hükümeti, Premier Lig’in yeniden oynanmasına onay verdi ancak bu kez de oyuncularla lig yönetimi arasında ‘imza krizi’ başladı. Lig yönetimi, futbolculara ve kulüp çalışanlarına salgınla mücadele kapsamında bir dizi rehber gönderdi. Ve oyunculardan bu belgelere okuyup anladıklarına dair imza atmalarını istedi.

Belgenin yasal bir feragatnameye benzediğini ve enfeksiyon durumunda sorumluluktan kaçınmak için kullanabileceğini düşünen birçok futbolcu imza atmak istemiyor. Premier Lig yönetimine yakın kaynaklar bu iddiaları şimdilik reddetse de, enfeksiyon halinde futbolcuların dava açmasının önüne geçmeye çalıştıkları yönünde büyük bir şüphe var.