‘Pena’ltı kurtarma uzmanı, refleksleri ve topla oynama kabiliyeti yüksek

Klasiktir yapılan her transfer sonrası gelen oyuncunun artıları, eksileri, bilinmeyen yönleri ve hayatına dair notlar masaya yatırılır. Bazıları için sayısız güzellikte şeyler yazılır bazıları için de felaket senaryoları. Bu kez bilinenleri bir kenara bırakıp Barcelona’yı yakından takip eden biri olarak kulübün ve oyuncunun açıklamaları üzerinden size Inaki Pena’yı anlatmaya çalışacağım. O zaman kısa kısa başlayalım...

BARCELONA’NIN RESMi SiTESiNDEN ÇARPICI PENA YORUMU

EKSİKSİZ, ÇEVİK VE GÜVEN VERİYOR

Inaki Pena teknik anlamda nasıl bir kaleci?

Eksiksiz, çevik ve güven veren bir kaleci.

Hava toplarında son derece kararlı.

Barça’da olması gerektiği gibi teknik olarak ayaklarını mükemmel kullanıyor.

Özellikle penaltı vuruşlarını kurtarma konusunda bir uzman. (Bu yorum tamamen Barcelona’nın resmi inter sitesinden alıntıdır)

SAKiN, SORUMLULUK SAHiBi VE KARAR VERMEDE BAŞARILIYIM

Peki, kendisini nasıl görüyor ve oyununu nasıl tanımlıyor?

“Kendimden bahsetmek zor ama sakin, karar vermede başarılı ve sorumluluk duygusuna sahip olduğumu söyleyebilirim. Teknik olarak iyi bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. Bunlar yeterli mi hayır? Konsantre olmaya ve oyunun gidişatını ve rakiplerin oyun sistemini okumaya çalışıyorum. Havadan gelen toplar, ne zaman topa vuracağını bilmek veya oynayacak partneri seçmek hepsi bunun birer parçası. Hala çok gencim ve her zaman gelişmeye açık bir şekilde öğreneceğim şeyler var.” (Yakın bir dönemde verdiği röportajdan)

ŞANSLIYIM Ki TER STEGEN DÜNYANIN EN iYi KALECiSi

Son yıllarda kendisine yol gösteren ve öğretmenlik yapan Ter Stegen hakkındaki yorumları neler?

“Bir insan olarak on numaradır, dikkatlidir, öğüt verir, yaptığı işe her zaman özen gösterir ve gelişmek için mutlaka sorular sorar. Takdir edilesi bir yanı var. Onunla çok şey öğreniyorum ve şanslıyım çünkü o dünyanın en iyisi.” (Yine verdiği röportajdan)

SCOUT ANALİZLERİNE GÖRE PENA İLETİŞİMİ DE GÜÇLÜ BİR OYUNCU

ÇİZGİDEN ÇIKMA CESARETİ YÜKSEK VE 1’E 1’DE DOĞRU DURUŞA SAHİP

Bugüne kadar onunla ilgili yazılmış raporlarda dikkat çeken noktalar neler?

Çizgiden çıkma cesareti, refleksleri, topla oynama kabiliyeti yüksek.

İletişim onun oyununda en temel unsur.

Barcelona oyun yapısını benimsemiş çok yönlü bir kaleci.

Pas isabeti son derece etkileyici.

1’e 1 kaldığı pozisyonlarda doğru duruşlara ve tutarlı hareketlere sahip.

KOEMAN iSTEMEDi AMA PENA SABIRLA BEKLEMEYE DEVAM ETTi

· “Inaki Pena bu kadar iyiydi neden Galatasaray’ı seçti?” soruları da mutlaka olacaktır. Onu da bu kez kendi yorumumla aktarayım... ·

Aslında Pena’nın haziran ayında Barcelona’dan ayrılması bekleniyordu. Ter Stegen ve Neto’nun arkasında beklemesine rağmen kulüp ona güveniyordu. Artık Ter Stegen sonrası kaleye hazır olduğuna inanç özellikle yönetim tarafında fazlasıyla vardı. Ancak Koeman tam tersi görüşteydi. Neto gitse bile Pena’yı ikinci kaleci olarak düşünmedi ve yerine birini istedi. Pena, çok sayıda teklif almasına rağmen bugüne kadar sabırla bekledi. Kulübün kısa vadeli kiralamalar sonrası Pena’ya beklediği şansı verip vermeyeceği şimdilik merak konusu. Ancak Galatasaray’da göstereceği performans onun içinde büyük önem taşıyor. Beklenen performansı gösterirse hayalini kurduğu Barcelona kalesi için büyük bir adım atmış olacak.