Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis paylaşımı! Galatasaray'a transfer...

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Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bu gelişmenin gündeme düşmesiyle birlikte ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gomis'i getirdim, başardık!" ifadelerini kullandı.

'SEN OLSAN BARİ' ŞARKISIYLA ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını söylerken bir video paylaşmış, sonrasında ise gol sevinci, şarkıyla özdeşleşmişti

Sarı-kırmızılıların 2018 yılındaki şampiyonluğunda o dönemde ismi Türk Telekom Stadyumunda Aleyna Tilki kutlamalara katılarak "Sen olsan bari" şarkısını Gomis ile beraber söylemişti.

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