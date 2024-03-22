'Ölü' toplarla takımlarına 'can' veren kaos uzmanları

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Duran toplar modern futbolun en önemli unsurlarından biri haline geldi. Öyle ki eskilerin deyimiyle bu ölü toplar takımlara artık hayat veriyor. Dünyanın en iyi teknik adamları da ekiplerine bu organizasyonlara özel olarak çalışan antrenörleri eklemeye devam ediyor. Onlar sadece birer yardımcıdan ibaret değil aynı zamanda organize ‘kaos’un koreografları. Bunun en güzel örneklerinden birini 10 Mart’ta oynanan ve 1-1 sona eren Liverpool- Manchester City maçında izledik. Kevin De Bruyne’nin kullandığı kornerde Nathan Ake rakibini perdeleyerek John Stones’a alan açtı ve golü atmasını sağladı.

Manchester City’nin bu golünde bir basketbol seti izledik adeta. Bu setlerin arkasındaki kişiler ise duran top antrenörleri Carlos Vicens ve Jack Wilson. Bu sezon duran top organizasyonları sayesinde 11 gol bulan City, bu alanda Premier Lig’in en başarılı 5. takımı durumunda.

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ARSENAL EN İYİSİNİ CITY'DEN KAPTI

Arsenal, bu sezon Premier Lig’deki en iyi duran top takımı olarak ilk sırada yer alıyor. Topçular, özel çalışılmış organizasyonlar sayesinde 18 gol attılar. Onların bu alandaki dehası ise Nicolas Jover. 2019’da girdiği Manchester City’de iki yıl çalışan Jover, kendisini yakından tanıyan teknik direktör Mikel Arteta’nın teklifi üzerine 2021 yazında Arsenal’e transfer oldu.

Jover’in duran toplardan attırdığı goller Arteta’nın Arsenal’i yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline getirmesinde önemli rol oynadı.

ASTON VILLA'NIN KALBİ MACPHEE

Austin MacPhee için Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery’nin gizli silahı dersek abartmış olmayız. Emery’nin takımının tüm duran top organizasyonlarının yüzde 80’inden o sorumlu. Dean Smith ve Steven Gerrard takımdan ayrıldı ancak MacPhee, teknik direktörlüğe kim gelirse gelsin Villa’nın kalbi olmaya devam ediyor. Bu sezon 12 golde deneyimli antrenör MacPhee’nin çizdiği organizasyonların imzası var.

SÜRPRİZİ EVERTON YAPTI

Bu sezon duran top organizasyonlarıyla ayakta kalmayı başaran Everton ve Luton Town kulüpleri antrenörlerine çok şey borçlu. Duran toplar konusun da ekstra uzmanlığıyla bilinen Everton Teknik Direktörü Sean Dyche bu sezon takımına kaos organizasyonlarından 15 gol attırdı. Luton Town da duran top antrenörü Alan McCormack sayesinde bu sezon 12 gole ulaştı.

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CHELSEA GELECEK SEZONA HAZIRLANIYOR

Muricio Pochettino yönetimindeki Chelsea bu konudaki eksikliği gidermek için şimdiden çalışmalara başladı. Alanının en iyilerinden biri olarak gösterilen Bernardo Cueva’yı Brentford’dan transfer eden Maviler duran top setlerinden daha fazla gol bularak gelecek sezon daha iddialı hale gelmek istiyor.

İNGİLİZLER KADROLU ÇALIŞTIRIYOR, BİZİMKİLER İSE 'MEVSİMLİK İŞÇİ' GİBİ

İngiltere Premier Lig’de durum böyle. Dünyanın en iyi teknik adamları egolarını bir kenara bırakıp belli bir alanda uzmanlaşmış antrenörleri önemli anlarda ufak farklar yaratmaları için değerlendirmeye devam ediyor. Üstelik bunun için transferlere harcadıkları astronomik rakamlar yerine sadece birkaç milyon pound ödüyorlar. Bizde ise durum atanın ve tutanın iyi olacak klişesiyle eksiksiz devam ediyor.

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1-2 GÜNLÜĞÜNE DURAN TOP ANTRENÖRÜ GETİRİYORLAR

Süper Lig’e baktığımızda ise durumun biraz daha farklı ve düşündürücü olduğunu görüyoruz. Maalesef takımlarımız bu alanda antrenör istihdam etmek yerine 1-2 günlüğüne antrenman sahasına getirerek bazı çalışmalar yaptırıyorlar. Bu da maalesef şovdan öteye geçmiyor.

Premier Lig’deki bilimselliği hissettikçe bizdeki olmayan duran top setlerinden kaç gol bulduğumuzu merak ettim ve Opta’dan sevgili Barış Gerçeker’e sordum. Gönderdiği bilgilere göre şu ana kadar Süper Lig’de duran top konusunda (penaltılar hariç) en başarılı takımlar Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşaspor olmuş ve bu sayede 12’şer gol bulmuşlar.

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Üç büyükler ise duran top konusunda rakiplerinden gerideler. Galatasaray 11 gol bulurken, Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8 gol atmış.

ALEGRE, BARÇA İÇİN HAYATINI VERİYOR

Barcelona’nın serbest vuruşlardan sorumlu ismi Sergio Alegre. Teknik direktör Xavi, onun için “Alegre, takımın duran toplardan yararlanabilmesi için hayatını veriyor. Bu tamamen bir köşe vuruşunda size galibiyet getirebileceğine inanmak ve ikna olmakla ilgili” diyor. Haksız da sayılmaz zira Alegre, kendi takımı için setler çizmekle kalmıyor her rakibin son 100 duran topunu tek tek analiz ediyor. Real Madrid’de ise bu sorumluluk Carlo Ancelotti’nin oğlu Davide Ancelotti ve Francesco Mauri’ye ait.