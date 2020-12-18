O artık sadece Yusuf'un değil tüm Lille'in sevinci

Son olarak 2-0 kazandıkları Dijon maçında takımının gol perdesini açan milli futbolcunun adının ve soyadının ilk harfi olan ‘Y’den esinlenerek yaptığı ‘Y’ şeklindeki gol sevincine bu kez tüm arkadaşları dahil oldu. Yusuf’un kendisiyle özdeşleştirdiği sevinci hep birlikte yapan Lille futbolcularının bu gösterisi Fransız basınında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SEVİNCİNE İLK OLARAK IKONE ORTAK OLDU

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla futbol kariyerinin en parlak günlerini yaşamaya devam ediyor. Geride kalan dönemde 20 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 11 gole imza atarken daha şimdiden en golcü sezonuna ulaştı. İlk kez Monaco maçında takım arkadaşı Ikone ile gol sevincini paylaşan Yusuf’a bu kez tüm takım arkadaşları eşlik etti. Dijon karşılaşması sonrası Instagram hesabından o anın fotoğrafını paylaşan milli futbolcu, “Tek başıma eğlenebilirim ama birlikte kutlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

'GÜZEL ŞEYLER PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR'

Bulundukları pozisyon gereği bu sevince ortak olamayan kaleci Maignan ve savunma oyuncusu Botman, maçtan sonra takım arkadaşlarına “Biz de bu sevincin içinde olmak için koşuyorduk ama bizi beklemediniz!” diyerek sitem ettiler. Soyunma odasında bir yandan galibiyeti kutlayan futbolcular diğer yandan da Paris Saint-Germain maçında takım halinde kutlama sözü verdi. Kendiliğinden gelişen bu sevinç artık Lille takımının sembol sevinci haline geldi. Yusuf Yazıcı’nın kariyer danışmanı Okan Can Yantır da Twitter’dan bu sevincin fotoğrafını paylaşıp, “Güzel şeyler paylaşıldıkça büyür. İkonik gol sevincimizi artık tüm Lille takımı birlikte yapıyor” diye yazdı.

SON 11 GOLÜN 6'SINDA O VAR

Performansıyla büyük beğeni toplayan Yusuf Yazıcı, her hafta Fransız basınından övgüler almaya devam ediyor. L’Equipe gazetesi, yıldız futbolcunun Dijon maçındaki performansı için “Yusuf eğleniyor” ifadesini kullandı. Canal Plus ise “Yusuf’un sıradışı performansıyla Lille yükselmeye devam ediyor” diye yazdı. Le Parisien ise, “Yusuf Yazıcı Lille’in son 11 golünün 6’sında ön plana çıktı ve vatandaşı Burak Yılmaz’ın gol sayısını geride bıraktı. Yusuf Yazıcı’nın bu sezonki istatistikleri onun gelişim hakkında çok şey anlatıyor” değerlendirmesini yaptı.

LILLE KULÜBÜ SATILIYOR

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’nın forma giydiği Lille Kulübü’nün satılacağı açıklandı. Fransız ekibinin sahibi Gerard Lopez, çeşitli yatırım fonlarından aldığı 225 milyon Euro’luk krediyi geri ödemekte zorlandığı için kulübü elden çıkarma kararı aldığını duyurdu.

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