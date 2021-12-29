Kulübe testi geçemedi

Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi olan Boluspor’un karşısına Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 11’ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı hem kulübeyi test etmek isterken, hem de as oyuncularını dinlendirmeyi seçti. Ancak Boluspor karşılaşması gösterdi ki bordo mavili ekibin kulübesi yeterli değil. Berat’taki düşüş önlenemez bir şekilde devam ediyor. Yunus Mallı, Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı gibi isimler neredeyse futbolu unutmuş gibiler. Neredeyse ilk yarının 40 dakikalık bölümü tamamen boşa geçti ve Trabzonspor sahada adeta yokları oynadı. Sonlara doğru ceza sahasına doğru bindirmeler

yapan Koita ikinci yarıda takıma galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü attı. Bakasetas’ın girmesi oyun zekasına çok katkı vermese de Trabzonspor dün sahadan istediği sonuçla ayrılmayı başardı.

TRANSFER iSTEMEKTE HAKLI

Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’nın transfer talebinde bulunmasında haklılık payının olduğunu düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi Ziraat Türkiye Kupası müsabakası da olsa, Karadeniz ekibinin kulübesinde oturan oyuncuların çoğunluğu Trabzonspor kadrosu için yeterli değil. Murat Cem ve kaleci Erce dışında öne çıkan hiçbir oyuncunun olmaması Abdullah Avcı’nın devre arası takviye isteğini doğrular nitelikteydi.