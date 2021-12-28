Trabzonspor 1-0 Boluspor / Maçın özeti ve golleri

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Ligde en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Boluspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakada bordo mavililere turu getiren golü 48. dakikada Koita kaydetti.

31 yaşındaki golcü Fode Koita, Trabzonspor formasıyla ilk golünü Boluspor'a atarken turu da takımına getiren isim oldu.

Boluspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önüne alan Bregu'nin vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncusundan döndü.

43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top kaleci Selmanı'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

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46. dakikada Kosongo'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bregu'nun vuruşunda kaleci Erce topu kornere çıkardı.

47. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmanı'nin ellerinin altından ağlarla buluştu. 1-0

AVCI FARKLI 11'LE ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beypiliç Boluspor karşısında ligde son oynadıkları ve golsüz berabere kalınan Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den farklı isimlerle sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, sakatlanan oyuncular ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Djaniny yerine yedek kulübesinden oyunculardan kurduğu kadroyla maça çıktı.

Sakatlığı bulunan Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Nwakaeme ve Gervinho bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Avcının Beypiliç Boluspor maçı için kurduğu kadroda kaleci Erce Kardeşler bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada bordo mavili takımın kalesini koruyacak. Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, kariyerinde ikinci, kupa maçında ise ilk kez sahaya ilk 11de çıktı. Murat Cem Akpınar da ilk kez Trabzonspor'un ilk 11 kadrosunda yer aldı.

3 YILDIZI KADROYA ALMADI

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk devrenin son maçı olan Medipol Başakşehir müsabakasının kadrosundan farklı olarak bugünkü karşılaşmada Peres, Denswil, Cornelius, Bakasetas ve Dorukhan'ı yedek kulübesine çekerken, as oyuncularından Uğurcan Çakır, Marek Hamsik ile Abdülkadir Ömür'e kadroda yer vermedi.

Bu sezon 1 kez Süper Lig maçına çıkan ve sezon boyunca toplam 145 dakika oynama şansı bulan Serkan Asan da Beypiliç Boluspor kadrosunda ilk 11de forma şansı buldu. Trabzonspor'da ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Yunus Mallı da bugün oynanan Beypiliç Boluspor karşılaşmasında forma giydi.

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BOLUSPOR 56 YAŞINDA

28 Aralık 1965 yılında kurulan ve bugün kuruluş yıldönümünü kutlayan Beypiliç Boluspor’da oyuncular sahaya ellerinde Boluspor 56 yaşında yazılı pankartla çıktı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, İsmail, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, Berat, Siopis, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Koita.

Boluspor: Selmani, Tugay, Bregu, Arda Şengül, Zahit, Kasongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk.