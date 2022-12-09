İngilizler Mbappe'yi durdurma planını 2 yıl önce yapmış

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İngiliz medyasında yer alan habere göre Southgate’ın yardımcısı Steve Holland, Chelsea ile 2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roberto Di Matteo ile yaptıkları ‘Anti-Messi’ planından ilham alarak ‘Anti-Mbappe’ taktiği geliştirdi.

Plana göre İngilizler, Mbappe ile başa çıkmanın en iyi yolunun, onun forma giydiği kanatta tehlikeli hücum oyuncuları oynatmak olduğunu düşünüyor. Chelsea söz konusu maçlarda Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin karşısında Juan Mata’yı oynatmış; 1-0 ve 2-2 biten maçlar sonucunda rakibini elemiş ve ardından finalde Bayern Münih’i de yenerek şampiyon olmuştu.

İngiltere’nin de yarınki maçta Kylian Mbappe’nin karşısında Phil Foden veya Marcus Rashford’dan birini-oynatması bekleniyor.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ KAZANDI

Dünya Kupası’nda forma giyen oyuncularından en çok gelir elde eden Türk kulüpleri sıralamasında Beşiktaş zirvede yer alıyor. Süper Lig’de siyah beyazlılar dışında turnuvaya oyuncu gönderen tüm takımlar elendi. Beşiktaş, milli takımları çeyrek finale yükselen Hollandalı Wout Weghorst ve Faslı Romain Saiss sayesinde şu ana kadar FiFA’dan 600 bin dolar almaya hak kazandı. Katar’a 5 oyuncu (Victor Nelsson - Danimarka, Dries Mertens - Belçika, Haris Seferovic - İsviçre, Fernando Muslera ve Lucas Toreira - Uruguay) gönderen Galatasaray 427 bin dolarla ikinci, iki futbolcusu (Enner Valencia - Ekvador, Michy Batshuayi - Belçika) giden F.Bahçe 219 bin dolar kazandı.

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OLAYLI MAÇIN HAKEMİ KATAR'DAN GÖNDERİLDİ

H Grubunun kaderini belirleyen Gana-Uruguay maçının hakemi Alman Daniel Siebert, söz konusu karşılaşmanın ardından, bundan sonra maç yönetmeyeceği söylenerek ülkesine gönderildi. 2-0 kazanmalarına rağmen averajla elenen Uruguaylı futbolculardan Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, 2 penaltılarının verilmediği iddiasıyla maç sonrası Siebert’e itirazlarda bulunmuş ve FiFA bu oyuncular hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Siebert ise Katar’dan gönderilmesinin performansla ilgisi olmadığını öne sürerek, “Olumlu geri bildirimler beni gelecek hakkında iyimser yapıyor” dedi.

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HAYALLERİ İLE YAN YANA OTURUYORLAR

River Plate’de bir söz vardır; “Çocuğun erkek olursa adını Enzo koy.” Bu klişe, Enzo Francescoli ve Enzo Perez zamanında başladı. 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı forması giyen Enzo Fernandez’in ressam olan babası Raul büyük bir futbol hastası ve aynı zamanda Enzo Francescoli hayranıydı. Oğluna bu yüzden Uruguaylı futbol efsanesinin adını verdi. River Plate’de oynarken en büyük hayali Lionel Messi ile birlikte forma giymek olan Enzo şimdilerde bu anların tadını çıkarıyor. Babası kamyon şoförü, annesi öğretmen olan River Plate’in yıldızı Julian Alvarez’in en büyük hayali Messi ile birlikte oynamaktı. Enzo ile birlikte hayallerini gerçekleştirmekle kalmadılar Messi’nin kupa yolculuğunda en büyük katkıyı veren ikili oldular.

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AGUERO-MESSI YAYINI REKOR KIRDI

Sergio Agüero’nun Twitch yayınına katılan Lionel Messi, yaptıklarıyla izleyenleri oldukça eğlendirdi. Telefonda arka kamerayı açmayı beceremeyen Messi ve Agüero arasındaki sohbette espriler gırla gitti. Arjantinli futbolcu Papu Gomez’in de katıldığı, anlık 250 binin üstünde kişinin izlediği yayında en dikkat çeken konuşmalardan birisi de şuydu:

Agüero: Messi çok yakışıklı göründüğünü söylüyorlar.. Bence de doğru, saç stilini beğendim. Messi: Bekle, karım mesaj atıyor.

Papu Gomez: Antonella şimdiden yorumlar için onu azarlamaya başladı!

Messi: Mesajlarımı okuma!