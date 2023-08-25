Henüz kaybedilmiş hiçbir şey yok

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Genk ile eşleştiğimizde hemen kadro değeri üzerinden Adana Demirspor’u eleyenler bile oldu. 125 milyon Euro’luk Genk ile 35 milyon Euro’luk Adana Demirspor... Ama futbolun böyle bir şey olmadığını dün gece bir kez daha gördük.

Yaş ortalaması 23 olan oldukça atletik bir takım Genk. Dün akşam pek çok kez 2-3 pasla kendi yarı alanlarından çıkışlar yaptılar. Ancak akıcılıkla sonuca gitmek isteyen Genk karşısında Adana Demirspor akılcılıkla karşılık verince ortaya son derece Avrupai bir oyun çıktı. Evet sonucunda 2-1 kazanan Genk oldu ancak tur adına söyleyebileceğim tek şey var Adana Demirspor’un rövanşta çok daha avantajlı olduğu. Maçta tempoyu sürekli artırmak isteyen Genk’e karşı soğukkanlı ve doğru hamleler yapan Adana Demir karşı ataklarda da etkili oldu. Özellikle ilk yarı bulduğu bir pozisyon vardı ki bunlardan birinde Cherif Ndiaye golü atamadı. Ndiaye istasyon olma, sırtı dönük top tutma ve karşı prese katılımda iyi olsa da bitiricilik konusunda hala beklentilerin uzağında. Adana Demir’in yediği gollerde ise futbolun anlar oyunu olduğunu ve en ufak konsantrasyon eksikliğine bile gelmeyeceğini bir kez daha hatırladık. Temsilcimiz Belçika’da istediğini alamadı ama rövanş adına önemli derslerle döndü.

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KLUIVERT REÇETELERİ ÇIKARDI

Önceki yazımda Kluivert’ın cebindeki reçeteleri artık hayata geçirmesi lazım demiştim. Dün akşam bunlardan biri Emre Akbaba’yı 8 numara olarak oynatmasıydı. Günümüz futbolunda 6 ve 8 numaraların ceza sahasına ekstra koşuları fark yaratan etkenlerin başında geliyor. Emre’nin golü de bunun en güzel örneklerden biri oldu.