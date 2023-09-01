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En büyük eksiklik Cherif Ndiaye’nin son vuruşlardaki etkisizliği oldu. Sezon başından bu yana attığından fazlasını kaçıran Cherif penaltıda da kaleciden dönen topu tamamlayarak Adana Demirspor’u yeniden tura ortak etti.

70 SONRASI ENERJİ KAYBOLDU

İlk maçın getirdiği dezavantaj yüzünden hücumda yüksek enerji ve konsantrasyonla oynayan Adana Demirspor 1-0’ı bulduktan sonra ikinci bölümde beklentilerin çok çok altında kaldı. 70’e kadar Genk’e tek bir isabetli şut bile attırmayan temsilcmiz bu dakikadan sonra rakibin sonradan oyuna giren atlet oyuncuları karşısında büyük sıkıntılar yaşadı. Özellikle Semih Güler’in sakatlanıp çıkmasının ardından savunmadaki sıkıntılar daha da arttı. Düşen takımı bu dakikalarda ayakta tutan isim kaleci Karacic oldu. Belçika’daki maçta Genk’in akıcılığına akılcılıkla karşılık veren Adana Demirspor maalesef bu akılcılığı ikinci bölümde gösteremedi. Atletizm yönü güçlü olan Genk farkını daha belirgin bir şekilde ortaya koydu. Önce uzatmalara sonra penaltılara giden maçta en çok güvenilen isimlerden biri Belhanda’nın vuruşu kaçırmasıyla Avrupa hayaline veda etmiş oldu. Gerçekten çok yazık oldu.