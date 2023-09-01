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Murat Sancak'tan Genk maçı sonrası Belhanda sözleri

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Belhanda
Murat Sancaktan Genk maçı sonrası Belhanda sözleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 01:43

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Genk maçının ardından, ”Belhanda elinden geleni yaptı. Belhanda gibi oyuncu her takıma lazım. Neticede herkes penaltı kaçırıyor. Çok istedik ama olmadı” dedi.

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Adana Demirspor’un seri penaltı atışları sonrası Genk’e mağlup olmasının ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Güzel ve keyif bir maç olduğunu belirten Sancak, “Çok istedik ama olmadı. Keşke iki takım da galip gelseydi ama olmadı. Bu futbolda böyle durumlar olabiliyor. İyi bir takıma karşı oynadık. Genk takımı çok enerjik ve kaliteli bir takım. Kendi evlerindeki maçta daha kötüydüler. Burada daha iyi oynadılar. Tur atlamak istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Younes Belhanda’nın elinden geleni yaptığından bahseden Sancak, “Belhanda elinden geleni yaptı. Belhanda gibi oyuncu her takıma lazım. Neticede herkes penaltı kaçırıyor. Ronaldo ve Messi de kaçırıyor. Belhanda penaltıyı ters köşe yaparak güzel attı ama direğe çarptı. Güzel oynadık. Seyircilere ve taraftarlara keyifli bir maç izlettirdik” ifadelerine yer verdi.

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Belhanda

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