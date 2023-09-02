Galatasaray’ın kurasını çeken bay skandal!

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Galatasaray’ın da katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekiminde sahneye çıkan isimlerden biri de Eric Abidal’di. Eski Fransız futbolcunun böylesine önemli ve prestijli bir organizasyonda ön plana çıkması pek çok eleştiriyi beraberinde getirdi. Haksız da sayılmazlar zira Abidal, futbolculuğundan çok skandallarıyla konuşulan bir isim ve UEFA bir kez daha böyle bir ismi kura çekimine çıkararak şimşekler üstüne çekti. Peki Eric Abidal 2011’den günümüze kadar hangi skandallarla medyada yer aldı. Ufak bir hatırlatma yapalım...

ORGAN MAFYASIYLA iŞBiRLiĞi YAPTI

2011 yılında Barcelona’da forma giydiği dönemde karaciğerinde tümör tespit edilen Eric Abidal, bir sene sonra nakil yoluyla sağlığına kavuşmuştu. Karaciğerin kuzeninden alındığı açıklansa da Barcelona Kulübü’nün o dönemki başkanı Sandro Rosell’in, İspanya polisi tarafından yürütülen bir soruşturmada Abidal için yasa dışı yollarla (organ mafyası) karaciğer satın aldığına dair dört ayrı telefon konuşması tespit edildi.

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BAŞKAN ROSELL iLE KARANLIK iLiŞKiLER

Eric Abidal özellikle Sandro Rosell döneminde Barcelona Kulübü’nde yapılan bazı işler ve transferlerle de sıkça gündeme geldi. Sportif direktör olarak görev yaptığı 2018-2021 yılları arasında Barcelona’ya alınan futbolcular ve gidenler hep soru işaretleri bıraktı. 2015’te futbolu bırakan Abidal’in, yöneticilik anlamında hiçbir deneyimi olmadan Barcelona gibi bir kulübün sportif direktörlüğüne getirilmesi de bir başka tartışılan nokta oldu.

EŞiNi PSG’Li KADIN FUTBOLCUYLA ALDATTI

Yaklaşık iki yıl önce Paris Saint-Germain’in kadın futbol takımında forma giyen Kheira Hamraoui saldırıya uğramış, polis olayla ilgisi tespit edilen bir telefon sim kartının Eric Abidal üzerine kayıtlı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu sim kart ikili arasındaki gizli ilişkiyi de ortaya çıkarırken Abidal’in eşi Hayet Abidal, aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açtı. Eric Abidal’den yüksek miktarda nafaka talep eden Hayet de, Kheira Hamraoui’nin ciddi şekilde yaralanmasına yol açan bir saldırının azmettirici olarak şüpheliler arasında yer aldı. Paris Saint-Germain’li kadın futbolcular da bu olayda evli bir erkekle ilişki yaşadığı gerekçesiyle Kheira Hamraoui’nin karşısında tavır aldı.

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MESSi iLE YILDIZI HiÇ BARIŞMADI

Eric Abidal, Barcelona’da sportif direktörlük yaptığı dönemde “Takım iyi çalışmıyor” diyerek, Lionel Messi ve arkadaşlarını eleştirince bir kez daha şimşekleri üzerine çekti. Messi, “Herkes üstüne düşeni yapmalı ve görev alanını bilmeli” sözleriyle Abidal’e karşılık verdi. Arjantinli efsane sırf Abidal ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden o günlerde Barcelona’dan ayrılmayı ciddi ciddi düşünmüştü.