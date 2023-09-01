Sarıyerspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Mustafa Kapı transferini açıkladı: Geliştirmek için onunla olacağız

Haberin Devamı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sarıyespor, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferi doğrulayan Sarıyerspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, genç oyuncuyu geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek "Murat Sancak ve Metin Korkmaz'la Genk maçı öncesi konuştuk. Mustafa Kapı şimdi İstanbul'da. Yarın bizim kampımıza gelecek ve pazar günü maçımızı izleyecek. Mustafa, pazartesi günü imza atıp, nasipse salı günü bizimle çalışmalara başlayacak. Mustafa Kapı'yı geliştirmek için onunla olacağız. Mustafa Kapı'nın Türk futbolunda tekrardan Milli Takım'a dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Transfer için Başkan Murat Sancak ve Metin Korkmaz'a teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Futbol hayatına Galatasaray altyapısında başlayan Mustafa Kapı; Lille B Takımı, Adana Demirspor ve Tuzlaspor (Kiralık) takımlarında forma giydi.