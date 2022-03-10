Galatasaray ilk yarıdaki Elche gibi oynamalı

Galatasaray kötü giden sezonda elinde kalan tek hedef olan UEFA Avrupa Ligi’nde bugün dünya devi Barcelona’ya konuk oluyor. Sıkıntılı başlayan sezonda toparlanan Katalan ekibi müzesinde bulunmayan belki de tek kupa olan Avrupa Ligi’ni kazanmak için ekstra motivasyona sahip. Peki sarı kırmızılılar güçlü rakibi nasıl bir oyun ortaya koymalı? Xavi yönetimindeki Barcelona’yı yenmek imkansız mı? Aslında değil. Galatasaray’ın özellikle Napoli maçındaki Barça’nın hızını ve Elche karşısındaki ilk 45 dakikadaki zaaflarını dikkate alması Camp Nou’daki işlerini kolaylaştırabilir.

Topu rakibe bıraktılar

Elche, Barça’ya karşı hatları oldukça belirgin bir 4-4-2 ile sahaya çıktı. Baskıdan çok topun inisiyatifini Barcelona’ya bıraktılar ancak oyunu da sahanın belirli bir bölgesinde oynamaya zorladılar.

· Bu anlarda Barça oyunun yönünü değiştiremediği için bu da beraberinde fazlasıyla top kaybını ve Elche kontrataklarını getirdi.

· Aslında Elche ilk yarı boyunca Barça’nın tüm olası senaryolarını bozmayı başardı. Ve golü de bu bölümde bularak ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Daha üretken ve daha golcü

İlk yarı boyunca Barça sağ taraftan Dembele ile etkili olup onun topu Aubameyang’a ulaştırmasını bekledi. Xavi aslında bu oyun tarzıyla ikilinin Dortmund’daki kimyasını Barça’da yeniden yakalamaya çalışıyor. Ancak bu kimya ilk 45’te istenen sonucu vermedi.

· İkinci yarıda Xavi değişikliklere gitti ve bu hamleler Elche karşısında Barça’ya galibiyeti getirdi.

· Xavi ile artık daha fazla üreten ve gol atan bir Barça var. Takıma güven ve amaç aşıladığı da inkar edilemez. Zihinsel olarak son yıllarda olduğundan daha dayanıklılar. Bu tutarlılığı hala yansıtamadıkları tek nokta ise savunmaları.

Az ama net şanslar veriyorlar

· Rakiplere az ama net şanslar veriyorlar. Özellikle ribauntlar da takımın savunma bölgesini koruyan oyuncular zaaflar gösterebiliyor.

· Alves, UEFA listesinde olmadığından yerine büyük olasılıkla Mingueza forma giyecek. Tekniği iyi Bir oyuncu olsa da o da tıpkı Alves gibi hızlı oyuncular karşısında yetersiz kalabiliyor.

· Barcelona sağ bekte sıkıntı yaşadığı çoğu zamanda, Araujo oradaki arkadaşına yardım etmek için bölgesini terk ederek merkezi savunmadan ödün vermek zorunda kalıyor. Benzer durumu sol taraftaki Jordi Alba da sık sık olmasa da yaşıyor.